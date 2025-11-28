पुलिस ने 70 जनों को गुम हुए मोबाइल लौटाए, चेहरे खिले

बूंदी. लोगों को मोबाइल लौटाते पुलिस अधीक्षक व अन्य।
बूंदी. एक बार फिर मोबाइल धारकों के चेहरे पर बूंदी पुलिस ने खुशी लाई है। खोऐ हुए मोबाइल जैसे लोगों के हाथ में आए सभी एक स्वर: में बूंदी पुलिस को धन्यवाद कहते हुए नजर आए। अलग-अलग पुलिस थानों में चोरी व गुमशुदा मोबाइल चोरी के दर्ज प्रकरण में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी ओर करीब 13 लाख रुपए कीमत के 70 मोबाइल उनके मालिकों को गुरूवार को पुलिस अधीक्षक कक्ष में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने दिए।
पुलिस महानिदेशक साईबर क्राईम द्धारा चलाएं जा रहे विशेष साइबर अभियान के दौरान जिले के सभी पुलिस थानों द्वारा गुमशुदा हुए 70 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को वापस लौटाएं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा व महिला अनुसंधान अधिकारी जसवीर मीणा आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा के अनुसार विशेष साइबर अभियान के तहत टीम को गुमशुदा मोबाईल फोन की अधिक से अधिक बरामद के निर्देश दिए हुए। गठित पुलिस टीम ने कई दिनों तक तकनीकी विश्लेषण कर सीईआईआर पोर्टल से ट्रेस हुए गुमशुदा मोबाइलों में से कुल 70 मोबाइल को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।
एक करोड़ से अधिक लौटाए अब तक मोबाइल
बूंदी पुलिस द्वारा अब तक करीब एक करोड़ रुपए तक के 500 मोबाइल उनके धारकों को लौटा चुकी है। यह अब तक की चौथी कार्रवाई पुलिस टीम की है कि उनके द्वारा इतने मोबाइल ट्रेस आउट हो चुके है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मोबाईल चोरी या गुम होता है तो वे अपने नजदीकी थाने पर जाकर अथवा साइबर थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज कराएं या फिर स्वयं भी मोबाइल के जरिए सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदगी दर्ज करा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग