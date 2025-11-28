पुलिस ने 70 जनों को गुम हुए मोबाइल लौटाए, चेहरे खिले

पुलिस महानिदेशक साईबर क्राईम द्धारा चलाएं जा रहे विशेष साइबर अभियान के दौरान जिले के सभी पुलिस थानों द्वारा गुमशुदा हुए 70 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को वापस लौटाएं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा व महिला अनुसंधान अधिकारी जसवीर मीणा आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा के अनुसार विशेष साइबर अभियान के तहत टीम को गुमशुदा मोबाईल फोन की अधिक से अधिक बरामद के निर्देश दिए हुए। गठित पुलिस टीम ने कई दिनों तक तकनीकी विश्लेषण कर सीईआईआर पोर्टल से ट्रेस हुए गुमशुदा मोबाइलों में से कुल 70 मोबाइल को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।