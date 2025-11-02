हम्माल से मारपीट, विरोध में बंद रखा तुलाई कार्य

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी एक हम्माल के साथ में कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला इतना तूल पकड़ गया कि बिना मंडी प्रशासन को सूचना के मंडी में शनिवार को तुलाई का कार्य बंद कर दिया। यहां पर मंडी में रोजाना की तरह ही समय अनुसार सभी ङ्क्षजसों की नीलामी का कार्य शुरू करवाया गया।और जिंसों की नीलामी का कार्य पूर्ण हो गया।

जिंसों की नीलामी का कार्य पूर्ण होने के बाद में हम्मालों ने मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंडी में तुलाई का कार्य बंद कर दिया। ऐसे में यहां उपज बेचने आए सैकड़ों किसान दिनभर परेशान होते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई किसी ने नहीं की। जबकि पूर्व में मंडी प्रशासन द्वारा किसी भी संगठन द्वारा मंडी को बंद कराए जाने से पूर्व सूचना देने के निर्देश जारी किया गया था, लेकिन यहां पर आदेशों की अवेहलना करते हुए हम्मालों द्वारा तुलाई का कार्य नहीं किया गया। यहां आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा।