बूंदी

हम्माल से मारपीट, विरोध में बंद रखा तुलाई कार्य

कुंवारती कृषि उपज मंडी शुक्रवार रात के समय एक हम्माल के साथ में कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला इतना तूल पकड़ गया कि बिना मंडी प्रशासन को सूचना के मंडी में शनिवार को तुलाई का कार्य बंद कर दिया।

2 min read
बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 02, 2025

हम्माल से मारपीट, विरोध में बंद रखा तुलाई कार्य

कृषि उपज मंडी

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी एक हम्माल के साथ में कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला इतना तूल पकड़ गया कि बिना मंडी प्रशासन को सूचना के मंडी में शनिवार को तुलाई का कार्य बंद कर दिया। यहां पर मंडी में रोजाना की तरह ही समय अनुसार सभी ङ्क्षजसों की नीलामी का कार्य शुरू करवाया गया।और जिंसों की नीलामी का कार्य पूर्ण हो गया।
जिंसों की नीलामी का कार्य पूर्ण होने के बाद में हम्मालों ने मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंडी में तुलाई का कार्य बंद कर दिया। ऐसे में यहां उपज बेचने आए सैकड़ों किसान दिनभर परेशान होते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई किसी ने नहीं की। जबकि पूर्व में मंडी प्रशासन द्वारा किसी भी संगठन द्वारा मंडी को बंद कराए जाने से पूर्व सूचना देने के निर्देश जारी किया गया था, लेकिन यहां पर आदेशों की अवेहलना करते हुए हम्मालों द्वारा तुलाई का कार्य नहीं किया गया। यहां आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

किसानों का फूटा गुस्सा
वहीं दोपहर 12 बजे बाद तक प्रशासन द्वारा किसानों की सुनवाई नहीं किए जाने के बाद किसान भी मण्डी गेट बंद करके प्रदर्शन करने लगे। गेट पर प्रशासनिक अधिकारियों, हम्मालों, किसानों के बीच में वार्ता विफल हुई। हम्मालों ने एक बजे बाद जींस की तुलवाई कार्य करने से बिल्कुल मना कर दिया।इसके बाद में आक्रोषित किसानों ने मंडी के गेटों को बंद करके वहां ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके एकत्र हो गए। सूचना मिलने के बाद में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।और किसानों से समझाइश करके मंडी गेट के ताले खुलवाए।उसके बाद में अंदर के लोगों का बाहर निकलना शुरू हुआ।

यह था मामला
कृषि उपज मंडी में रात्रि को 8:45 बजे करीब हम्माल अनिल मेघवाल तुलाई करके मंडी गेट के बाहर निकाला था। अनिल के साथ एक उसका साथी भी साथ था। कुंवारती गांव के चार-पांच लोगों ने उस पर हमला बोल दिया,जिससे उसके सिर व पैरों में चोटे आई है। रात को उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही अनिल ने हम्माल संघ यूनियन को रात को ही घटना की जानकारी देकर मंडी बंद करने के लिए कहा था। ऐसे में हम्मालों ने सुरक्षा की ²ष्टि को देखते हुए शनिवार को तुलाई का कार्य बंद करके प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम की मांग की हैं।

मंडी के हम्माल के साथ में मारपीट की वारदात घटित हुई थी। हम्मालों से समझाइश करके रविवार 8 बजे से तुलाई का कार्य शुरू करवाने को कहा है।मंडी में कोई भी बंद करने से पूर्व 24 घंटे पूर्व सूचना देना आवश्यक है,लेकिन आज बड़ा घटनाक्रम होने के बाद में हम्मालो को समझा दिया। किसानों की जींस को ढकने के लिए तिरपालों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
क्रांति कुमार मीणा, मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी कुंवारती, बूंदी

कुंवारती के चार-पांच जनों ने हम्माल के साथ में मारपीट की थी।उसका मेडिकल करवा दिया गया है।शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उक्त मामले की जांच बूंदी वृत अधिकारी कर रहे हैं।
रमेश आर्य, थानाधिकारी, सदर

Published on:

02 Nov 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / हम्माल से मारपीट, विरोध में बंद रखा तुलाई कार्य

