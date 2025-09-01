तेजाजी मेले की तैयारियां शुरू, साफ-सफाई में जुटे ग्रामीण

नोताडा. कस्बे में मंगलवार को तेजा दशमी से शुरू होने वाले तीन दिवसीय तेजाजी मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। यहां पर मेले मैदान में फैल रहे कीचड़ को कार्यकारिणी के सदस्यों ने श्रमदान कर हटवाया और पानी से धुलाई कर साफ सफाई की। उधर तेजाजी के मंदिर की रंगाई पुताई कर नवीन ध्वजा लहराई गई, साथ ही विमान रखने के चबुतरे का मरम्मत कार्य शुरू किया गया।