शोभायात्रा निकाली, खेलकूद प्रतियोगिता में दिखा उत्साह

केशवरायपाटन. बूंदी महोत्सव के तहत सोमवार को धार्मिक नगरी में आयोजित शोभायात्रा में विभिन्न अंचलों झांकियों में लोक-संस्कृति को जीवंत कर दिया। शाम चार बजे सीएडी परिसर में शोभायात्रा शुरू की गई। शोभायात्रा में आगे घोडे के साथ घुड़सवार चल रहे थे। विभिन्न विद्यालयों के बालक बालिकाओं ने अलग-अलग परिवेश की झांकियां बनाई गई। महिलाएं, बालिकाएं कलश लेकर शामिल हुई। शोभायात्रा में ग्रामीण परिवेश, झांसी की रानी, साधु-संतों, कालबेलिया, किसान की टोलियां चल रही थी। डीजे में लोक-संस्कृति के गीतों पर महिलाएं नृत्य करती चल रही थी। यह शोभायात्रा तहसील रोड़ मुख्य बाजार, जैन मंदिर होती हुई चबल नदी किनारे पहुंच कर समाप्त हो गई।