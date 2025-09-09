सडक़ पर गड्ढों का विरोध, अंथड़ा मार्ग पर तीन घंटे जाम लगाया

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से अन्थडा गांव जाने वाली सडक़ 5 किलोमीटर पूर्णतया गड्ढों में तब्दील होने के बावजूद सडक़ की सुध नहीं लिए जाने के विरोध में आसपास के एक दर्जन गांवों के लोगों ने सोमवार सुबह लालपुरा गांव जाने वाले मार्ग के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार राजमार्ग से अन्थडा जाने वाले मार्ग की सडक़ 5 किलोमीटर की सडक़ लालपुरा गांव के निकट संचालित हो रही फैक्ट्री के पास तक पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई। फैक्टी से हाइवे तक जाने वाले ओवर लोड वाहनों के दबाव से व बथवाड़ा से अवैध मिट्टी वाले वाहनों के दबाव से 5 किलोमीटर की सडक़ पूर्णता गड्ढों में तब्दील हो गई। इस मामले को पत्रिका द्वारा 5 किलोमीटर की सडक़ में 15 सौ गड्ढे आए दिन सडक़ पर लगता है जाम शीर्षक से खबर प्रकाशित करके मामला उजागर किया था। उसके बाद में फैक्ट्री संचालक द्वारा सडक़ में हो रहे गड्ढों में ग्रेवल के साथ में बड़े-बड़े पत्थर डलवाए जाने के बाद में यहां निकलने वाले वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले को लेकर पिछले कई महीनों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी सडक़ की सुध नहीं ली जा रही थी।