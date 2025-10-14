Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

लंपी वायरस से गोवंश को बचाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद् व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर गो पालन मंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देकर लंपी वायरस से गो वंश को बचाने मांग की।

less than 1 minute read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 14, 2025

लंपी वायरस से गोवंश को बचाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

नैनवां. उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता व महिलाएं।

नैनवां . अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद् व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर गो पालन मंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देकर लंपी वायरस से गो वंश को बचाने मांग की।


संगठन के कार्यकर्ता तहसील कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। जहां से रैली के साथ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। प्रदर्शन के बाद उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि नैनवां के आसपास के गांवों में लंपी वायरस की जानलेवा बीमारी गोवंश में तेजी से फैल रही है। इस बीमारी के कारण प्रतिदिन दर्जनों गोवंश अकाल मृत्यु का शिकार हो रहा है। लंपी वायरस से ग्रसित गो वंश के लिए प्रत्येक गांव में क्वॉरेंटाइन सेंटर खोलकर पीडि़त गोवंश के नियमित उपचार का समुचित प्रबंध करने, गोवंश की मृत्यु पर पूर्ववर्ती सरकार की भांति गो पालकों को मुआवजा देने, लंपी वायरस के रोकथाम के लिए विशेष पशु चिकित्सकों की टीम गठित करने, मृत गोवंश को दफनाने की व्यवस्था करने की मांग की गई। नैनवां व आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों गौ वंश इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं तथा दर्जनों गौ वंश की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस से पीडि़त गोवंश को चिन्हित कर उनके उपचार का तत्काल प्रबंध करने की मांग की गई। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी गई।


प्रदर्शन में राष्ट्रीय बजरंगदल के विभाग उपाध्यक्ष सीताराम खानपुरा, अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद तहसील अध्यक्ष छोटू लाल नागर, नगर उपाध्यक्ष सुभाष साहू, राष्ट्रीय बजरंग दल तहसील अध्यक्ष उत्तम पांचाल, ओम प्रकाश मीणा, लोकेश वैष्णव, मनराज सैनी, राकेश पोटर, दुर्गा लाल, कैलाश, जगदीश सैनी, मुकुट बिहारी, सीताबाई, नर्मदा सहित महिलाएं भी शामिल थी।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / लंपी वायरस से गोवंश को बचाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

