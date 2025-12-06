13 तक बंद रहेगा रेलवे का गेट संख्या 43

रामगंजबालाजी. कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर गेट संख्या 4& बंद करने के बाद में फाटक के नीचे से मोटरसाइकिल निकालते वाहन चालक।
रामगंजबालाजी. कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर गेट संख्या 43 पर सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि गेट पर निकलने वाले वाहनों को यहां खराब सड़क होने से काफी पुरानी होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में गेट पर सीसी सड़क कंक्रीट का निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
ऐसे में उक्त गेट को 13 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। गेट पर निर्माण कार्य करने के दौरान यहां निकलने वाले वाहन चालकों को गेट संख्या 45 से व रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे होकर नानकपुरिया तिराहे पर होकर निकलना पड़ेगा। गेट बंद होने के बाद में आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को व मंडी में जाने वाले वाहन चालकों को 10 दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
