6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

13 तक बंद रहेगा रेलवे का गेट संख्या 43

कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर गेट संख्या 43 पर सीसी सडक़ निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 06, 2025

13 तक बंद रहेगा रेलवे का गेट संख्या 43

रामगंजबालाजी. कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर गेट संख्या 4&amp; बंद करने के बाद में फाटक के नीचे से मोटरसाइकिल निकालते वाहन चालक।

रामगंजबालाजी. कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर गेट संख्या 43 पर सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि गेट पर निकलने वाले वाहनों को यहां खराब सड़क होने से काफी पुरानी होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में गेट पर सीसी सड़क कंक्रीट का निर्माण कार्य करवाया जाएगा।

ऐसे में उक्त गेट को 13 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। गेट पर निर्माण कार्य करने के दौरान यहां निकलने वाले वाहन चालकों को गेट संख्या 45 से व रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे होकर नानकपुरिया तिराहे पर होकर निकलना पड़ेगा। गेट बंद होने के बाद में आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को व मंडी में जाने वाले वाहन चालकों को 10 दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / 13 तक बंद रहेगा रेलवे का गेट संख्या 43

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित
बूंदी

ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों की आवाजाही हुई बाधित

ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों की आवाजाही हुई बाधित
बूंदी

लदान के अनुरूप ही व्यापारी खरीदें माल

लदान के अनुरूप ही व्यापारी खरीदें माल
बूंदी

कई दिनों से छका रही बाघिन आठ दिन बाद हुई ट्रैंकुलाइज

कई दिनों से छका रही बाघिन आठ दिन बाद हुई ट्रैंकुलाइज
बूंदी

सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ

सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.