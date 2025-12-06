13 तक बंद रहेगा रेलवे का गेट संख्या 43

ऐसे में उक्त गेट को 13 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। गेट पर निर्माण कार्य करने के दौरान यहां निकलने वाले वाहन चालकों को गेट संख्या 45 से व रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे होकर नानकपुरिया तिराहे पर होकर निकलना पड़ेगा। गेट बंद होने के बाद में आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को व मंडी में जाने वाले वाहन चालकों को 10 दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा।