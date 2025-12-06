ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों की आवाजाही हुई बाधित

लबान. क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई रेल लाइन पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों की आवाजाही बन्द रही। जानकारी के अनुसार देईखेड़ा कस्बे में नोताडा रोड में रेल लाइन पर चल रहे ओवरब्रिज निर्माण में शुक्रवार को रेल लाइन के ऊपर स्लेब लगाने का कार्य किया गया। दो हाइड्रोकोलिल क्रेनों माध्यम से करीब तीन घण्टे तक जरूरी कार्य किया। इस दौरान ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई ओर ट्रेनों को लाखेरी लबान घाट का बराणा व कापरेन स्टेशनों पर होल्ड किया गया। बाद में ट्रेनों को धीमी गति से निकाला गया।