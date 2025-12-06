लदान के अनुरूप ही व्यापारी खरीदें माल

मंडी का दूसरा गेट खोलने की मांग

वही मंडी में वाहनों के दबाव को लेकर खाली वाहनों की बाहर निकासी व व्यापारियों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी में कई घंटे तक लोडिंग हो जाने के बाद भी बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ता है। मंडी की सडक़ों पर किसानों के खाली ट्रैक्टर ट्रोलियॉ व अन्य वाहन खड़े हो जाने के बाद में मंडी के व्यापारियों को भी माल लदान करवाने के बाद ट्रैक्टर ट्रोलियां भरने के बाद बाहर निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से 2 साल पूर्व दूसरे गेट का निर्माण तो करवा दिया गया। लेकिन मंडी प्रशासन की उदासीनता के चलते दो वर्ष बाद भी उक्त गेट विधिवत रूप से चालू नहीं हो पाया। ऐसे में सभी वर्ग के लोगों ने उक्त गेट को खोलने की मांग की है। ताकि मंडी में जाम के हालात पैदा होने के बाद में उक्त गेट से वाहनों की निकासी की जा सके।