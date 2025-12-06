6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

लदान के अनुरूप ही व्यापारी खरीदें माल

कुंवारती कृषि उपज मंडी में दिसंबर माह में लगातार लदान को लेकर चल रही अव्यवस्थाओं में अब नया मोड आया है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 06, 2025

लदान के अनुरूप ही व्यापारी खरीदें माल

रामगंजबालाजी. कृषि उपज मंडी के यार्ड के नीचे जमा व्यापारियों की बोरियां।

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में दिसंबर माह में लगातार लदान को लेकर चल रही अव्यवस्थाओं में अब नया मोड आया है। अब किसानों ने भी सोमवार से मंडी में व्यापारियों द्वारा उतना ही माल खरीदने की अपील की है। जितने माल का लदान खरीद के बाद मंडी से करवा सके। भारतीय किसान संघ सहित अन्य संगठनों ने सोमवार से मंडी की व्यवस्थाएं सुचारू करवाने की मंडी सचिव से मांग की है। यदि मंडी में 8 दिसम्बर से व्यापारियों द्वारा खरीद किए गए माल का रोजाना का रोजाना लदान नहीं हो सका तो मजबूरन किसानों के साथ में कई संगठनों को मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर आंदोलन करना पड़ेगा। यदि मंडी प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं सुधारने में ना कामयाब रहे तो उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण मंडी प्रशासन की होगी।

तीन दिन में बिक रहा माल
आसपास के क्षेत्र के गांवो से आने वाले किसानों व सबसे ज्यादा खराब स्थिति मध्य प्रदेश के किसानों की हैं। यहां मंडी में कई किसानों को लाइन में लगने के बाद में उनको उपज बेचकर जाने में 3 दिन का समय लग रहा है। कहीं किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी लाइने लगने के बाद में उनका नंबर आते-आते मंडी गेट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में ऐसे किसानों को दूसरे दिन प्रवेश मिलता है। ऐसे में उनके माल की तीसरे दिन नीलामी होकर तुलाई होती है। इस पीड़ा को लेकर भी किसान बहुत चिंतित है।

मंडी का दूसरा गेट खोलने की मांग
वही मंडी में वाहनों के दबाव को लेकर खाली वाहनों की बाहर निकासी व व्यापारियों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी में कई घंटे तक लोडिंग हो जाने के बाद भी बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ता है। मंडी की सडक़ों पर किसानों के खाली ट्रैक्टर ट्रोलियॉ व अन्य वाहन खड़े हो जाने के बाद में मंडी के व्यापारियों को भी माल लदान करवाने के बाद ट्रैक्टर ट्रोलियां भरने के बाद बाहर निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से 2 साल पूर्व दूसरे गेट का निर्माण तो करवा दिया गया। लेकिन मंडी प्रशासन की उदासीनता के चलते दो वर्ष बाद भी उक्त गेट विधिवत रूप से चालू नहीं हो पाया। ऐसे में सभी वर्ग के लोगों ने उक्त गेट को खोलने की मांग की है। ताकि मंडी में जाम के हालात पैदा होने के बाद में उक्त गेट से वाहनों की निकासी की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 05:45 pm

Published on:

06 Dec 2025 05:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / लदान के अनुरूप ही व्यापारी खरीदें माल

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित
बूंदी

ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों की आवाजाही हुई बाधित

ओवरब्रिज निर्माण के चलते ट्रेनों की आवाजाही हुई बाधित
बूंदी

13 तक बंद रहेगा रेलवे का गेट संख्या 43

13 तक बंद रहेगा रेलवे का गेट संख्या 43
बूंदी

कई दिनों से छका रही बाघिन आठ दिन बाद हुई ट्रैंकुलाइज

कई दिनों से छका रही बाघिन आठ दिन बाद हुई ट्रैंकुलाइज
बूंदी

सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ

सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.