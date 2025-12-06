किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित

नोताडा. अक्टूबर माह के अंत तक बरसात ने किसानों का फसल बुवाई का गणित बिगाड़ दिया है। इस बार देरी से बुवाई का किसानों की उपज पर भी असर पडऩे की सम्भावना बढ़ गई है। किसानों ने बताया के वैसे तो गेहूं की बुवाई का सही समय 15 अक्टूबर से 20 नवम्बर के बीच होता है वहीं आदर्श समय 5 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच माना जाता है। लेकिन अक्टूबर के अंतिम समय में हुई बरसात के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल भी नहीं कट पाई थी। बाद में जब खेत सूखे तो लोगों के धान खेतों से निकाल कर खेत खाली किए गए। फिर मौसम बदलाव के साथ ही धूप का असर कम होने से खेत जल्द बुवाई के लिए तैयार नहीं हो पाए।