कई दिनों से छका रही बाघिन आठ दिन बाद हुई ट्रैंकुलाइज

बूंदी. पिछले सात दिनों से पेंच टाइगर रिजर्व जंगल में आंख मिचौली खेल रही बाघिन को आखिरकार वनकर्मियों ने शुक्रवार को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। बाघिन को अब रामगढ़ विषधारी लाया जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एआई कैमरा ट्रैप सिस्टम से प्राप्त मूवमेंट की जानकारी के आधार पर क्षेत्रीय टीमों ने संभावित स्थान पर बाघिन की तलाश शुरू की। हाथी दस्तों का उपयोग करते हुए बाघिन का पता लगाया गया और उसकी पहचान की पुष्टि की गई। इसके बाद बाघिन को डॉ. अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में पशु चिकित्सा टीम ने बेहोश [ट्रेंकुलाइज] किया गया। इसके बाद स्थापित वन्यजीव प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षित विशेषज्ञों ने उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया। इसके बाद बाघिन को सावधानीपूर्वक पुन: होश में लाया गया और उसे फिर से जंगल में विचरण के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद बाघिन की गति, व्यवहार और समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अगले कुछ दिनों तक उसकी गहन निगरानी की जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर रामगढ़ विषधारी लाया जाएगा। अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण अभियान [इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के तहत गत 28 नवंबर से टीमें जंगल में बाघिन को पकडऩे के लिए जुटी हुई थी।