साढ़े सात सौ कट्टे आए, दो हजार किसान उमड़ पड़े

खाद किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए करीब दो किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ा। शुरुआत में बन्सोली चौराहे के निकट डीलर ने खाद वितरण शुरू किया। जहां भीड ज्यादा होने से स्टेट हाइवे 34 देई खटकड़ सडक़ मार्ग जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को वहां से तहसील में लाइनों में लगाकर पर्चियों का वितरण किया। वहां से पर्ची लेकर वापस किसान डीलर की दुकान पर पहुंचे जहां पर बिल लेकर लीलदां रोड स्थित गोदाम से एक कट्टा यूरिया खाद मिला। इस दौरान किसानों को एक कट्टे खाद के लिए दो किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। कई किसान दुपहिया तो कईयों ने यह दूरी पैदल पूरी की।