बूंदी

साढ़े सात सौ कट्टे आए, दो हजार किसान उमड़ पड़े

कस्बे में स्थित उपतहसील कार्यालय देई में गुरुवार को यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की भीड उमड़ पडी।

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 05, 2025

साढ़े सात सौ कट्टे आए, दो हजार किसान उमड़ पड़े

देई. उपतहसील कार्यालय परिसर में यूरिया खाद के लिए लगी किसानों की कतार।

देई. कस्बे में स्थित उपतहसील कार्यालय देई में गुरुवार को यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की भीड उमड़ पडी। यहां डीलर के यहां पर 756 यूरिया खाद के कट्टे आए थे, जिनको लेने के लिए करीब दो हजार किसानों की भीड उमड़ पडी। कृषि अधिकारियो व पुलिस की मौजूदगी में यूरिया खाद का वितरण हुआ। खाद वितरण के दौरान सहायक कृषि अधिकारी लेखराज मीना पुलिस जाप्ते ने किसानों को एक एक कट्टे खाद की पर्चियों का वितरण किया, जिसके बाद किसानो को खाद मिला। दो किलोमीटर का फेरा लगाने के बाद मिला।

खाद किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए करीब दो किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ा। शुरुआत में बन्सोली चौराहे के निकट डीलर ने खाद वितरण शुरू किया। जहां भीड ज्यादा होने से स्टेट हाइवे 34 देई खटकड़ सडक़ मार्ग जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को वहां से तहसील में लाइनों में लगाकर पर्चियों का वितरण किया। वहां से पर्ची लेकर वापस किसान डीलर की दुकान पर पहुंचे जहां पर बिल लेकर लीलदां रोड स्थित गोदाम से एक कट्टा यूरिया खाद मिला। इस दौरान किसानों को एक कट्टे खाद के लिए दो किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। कई किसान दुपहिया तो कईयों ने यह दूरी पैदल पूरी की।

किसानों ने खाद उपलब्ध कराने की मांग की
इंद्रगढ़. तहसील कार्यालय में तहसील क्षेत्र के किसानों ने खाद उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर बूंदी जिला कलक्टर के नाम इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा को ज्ञापन सौंपा। तहसील क्षेत्र के दौलतपुरा, बलवन, चांदा खुर्द, नवलपुरा, गुढ़ा, सुमेरगंजमंडी, बाबई, मोहनपुरा के किसानों ने ज्ञापन में बताया कि सरसों व गेहूं की फसलों में इस समय खाद की आवश्यकता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने के कारण सरसों, गेहूं की फसले खराब होने की दशा में है।

जबकि खाद आ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत व किसानों की भूमियों की खाद्य से पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसानों ने ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि इंद्रगढ़ क्षेत्र व सुमेरगंजमंडी क्षेत्र के लिए 5-5 खाद्य की गाडिय़ां नहीं आई तो किसानों को समय पर खाद नहीं मिला तो 6 दिसंबर को सुमेरगंजमंडी जाने वाली मुख्य सड़क पर चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में राजेश, रामकेश, लोकेश, विनोद योगी, रामहेत, नंदबिहारी, मीठालाल, रघुवीर, राजेश, लोकेश, नरेश मीणा, नंद बिहारी, नीरज, गिरिराज, बृजमोहन, मायाराम मीणा, मुकेश, राकेश, सुरेश, मनराज आदि शामिल थे।

अल सुबह आ जाते है किसान
यूरिया खाद लेने के लिए किसान सुबह होते ही कस्बे में पहुंचे जाते है। और डीलरों व सहकारी समितियों पर चक्कर काटने लगते है। जहां पर भी खाद आने की जानकारी मिलती है, वहीं लाइन खडी हो जाती है। हाथों में आधार कार्ड लिए किसान लाइनों में भूखे प्यासे खडे रहते है। बावजूद इसके किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में सरसों की पिलाई से यूरिया खाद की आपूर्ति की मांग बढती जा रही है। ऐसे में किसानो ने सरकार से सहकारी समिति के माध्यम मे यूरिया खाद की आपूर्ति की मांग उठाई है।

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

Published on:

05 Dec 2025 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / साढ़े सात सौ कट्टे आए, दो हजार किसान उमड़ पड़े

