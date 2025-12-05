स्वदेश दर्शन योजना में 21 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, केशवधाम का होगा कायाकल्प

केशवरायपाटन. केशव मंदिर का क्षतिग्रस्त उत्तर द्वार।
केशवरायपाटन. चम्बल नदी किनारे स्थित पौराणिक केशव धाम का स्वदेश दर्शन के तहत कायाकल्प अभियान के तहत स्वीकृत 21 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कार्यों का शिलान्यास के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। संवेदक ने कार्यक्षेत्र का निरीक्षण कर कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में होने वाले कार्य में मंदिर के शिखर की क्षतिग्रस्त कलाकृतियों को हटा कर दुसरी कलाकृतियां लगाने का काम किया जाएगा। इसके लिए मंदिर के क्षतिग्रस्त कलाकृतियों वाले पत्थरों को काट कर कलाकृतियां लगाने का प्रावधान रखा है। टूटे हुए पत्थरों को हटाया जाएगा। परिसर के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। चम्बल नदी के किनारे पार्किंग एरिया बनाया जाएगा। चम्बल के घाटों का नवीनीकरण, क्षतिग्रस्त विद्यालय को हटा कर भोजन शाला, शौचालय निर्माण, सामने विश्राम गृह, गायत्री मंदिर के सामने केशव भंडारे वाली जगह पर दो प्रसाद के लिए दुकानें, मंदिर के गुम्बजों का जीर्णोद्धार, केशव भोजनशाला का जीर्णोद्धार शामिल हैं। मंदिर जीर्णोद्धार क्षेत्र में आने वाले नीजी भवनों, दुकानों के लिए मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है।
यह रहेगा आकर्षण
स्वदेश दर्शन के तहत विद्युत विभाग एक करोड़ से अधिक की लाइटें लाएगा। यहां लगने वाली दुधिया रोशनी से मंदिर परिसर जगमगाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंदिर क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। इसके तहत 24 घंटे मंदिर व आसपास के दर्शनीय स्थल दिखेंगे। मंदिर के गृभगृह से लेकर सम्पूर्ण केशव धाम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। नगरपालिका को चम्बल नदी में बोटिंग व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है।
क्या बच पाएगी धरोहर
चम्बल नदी किनारे स्थित पांच सौ साल पुरानी केशव मंदिर की शिल्पकला एवं मंदिर की सुरक्षित धरोहर, कलाकृतियों को जीर्णोद्धार से बचाना सार्वजनिक निर्माण विभाग के सामने चुनौती होगी। मंदिर के शिखर की बनावट के साथ पत्थरों में उकेर रखी लोक लुभावनी कलाकृतियों को उसी पत्थर पर बचाना जोखिम भरा काम है। क्षतिग्रस्त पत्थरों को काट कर उनके स्थान पर दूसरी कलाकृतियां चिपकाना आसान है, लेकिन इस प्रक्रिया में मंदिर का मूल स्वरूप बिगड़ेगा और आयु सीमा घटेगी। लोगों का मानना है कि मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करना मंदिर को नष्ट करने के समान होगी। पहले भी यहां कलाकृतियां लगाने का काम किया था जिसमें पत्थर तोड़ कर कलाकृतियां चिपकाने का प्रयास किया, जिसका विरोध होने पर संवेदक कार्य छोड़ कर भाग चुका था।
मूल स्वरूप को बचाना होगी प्राथमिकता
पौराणिक केशव मंदिर के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत केशव मंदिर व परिसर में कार्य के लिए 21 करोड़ के कार्य शुरू किए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर पालिका व सूचना प्रौद्योगिकी, विद्युत विभाग अलग-अलग कार्य करेंगे। कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बी.एस. गोचर, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, केशवरायपाटन
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग