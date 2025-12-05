स्वदेश दर्शन योजना में 21 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, केशवधाम का होगा कायाकल्प

क्या बच पाएगी धरोहर

चम्बल नदी किनारे स्थित पांच सौ साल पुरानी केशव मंदिर की शिल्पकला एवं मंदिर की सुरक्षित धरोहर, कलाकृतियों को जीर्णोद्धार से बचाना सार्वजनिक निर्माण विभाग के सामने चुनौती होगी। मंदिर के शिखर की बनावट के साथ पत्थरों में उकेर रखी लोक लुभावनी कलाकृतियों को उसी पत्थर पर बचाना जोखिम भरा काम है। क्षतिग्रस्त पत्थरों को काट कर उनके स्थान पर दूसरी कलाकृतियां चिपकाना आसान है, लेकिन इस प्रक्रिया में मंदिर का मूल स्वरूप बिगड़ेगा और आयु सीमा घटेगी। लोगों का मानना है कि मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करना मंदिर को नष्ट करने के समान होगी। पहले भी यहां कलाकृतियां लगाने का काम किया था जिसमें पत्थर तोड़ कर कलाकृतियां चिपकाने का प्रयास किया, जिसका विरोध होने पर संवेदक कार्य छोड़ कर भाग चुका था।