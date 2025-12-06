सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ

बूंदी. पुलिस महकमें में कांस्टेबलों के लिए खुशखबरी आई है। 2002 के बाद से पदोन्नति का इंतजार कर रहे सिपाहियों के लिए सरकार ने अब प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने हवलदार के 1100 छाया पद स्वीकृत किए हैं। आदेश में स्पष्ट है कि इस स्वीकृति से अब उन सिपाहियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल गया है, जो दो से अधिक संतान के चलते हवलदार बनने से वंचित थे। पिछले कई साल से दो संतान नियम लागू होने से काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की पदोन्नति अटकी हुई थी। ऐसे में इस आदेश से सिपाहियों के चेहरे खिल उठे है। वहीं पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश के बाद पुुलिस विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने आदेश जारी कर इस संबंध में सूचना मांगी है। हाड़ौती रैंज में 205 व बूंदी जिले में 30 पद सृजित है।