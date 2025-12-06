6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ

पुलिस महकमें में कांस्टेबलों के लिए खुशखबरी आई है। 2002 के बाद से पदोन्नति का इंतजार कर रहे सिपाहियों के लिए सरकार ने अब प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने हवलदार के 1100 छाया पद स्वीकृत किए हैं।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 06, 2025

सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ

पुलिस अधीक्षक कार्यालय

बूंदी. पुलिस महकमें में कांस्टेबलों के लिए खुशखबरी आई है। 2002 के बाद से पदोन्नति का इंतजार कर रहे सिपाहियों के लिए सरकार ने अब प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने हवलदार के 1100 छाया पद स्वीकृत किए हैं। आदेश में स्पष्ट है कि इस स्वीकृति से अब उन सिपाहियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल गया है, जो दो से अधिक संतान के चलते हवलदार बनने से वंचित थे। पिछले कई साल से दो संतान नियम लागू होने से काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की पदोन्नति अटकी हुई थी। ऐसे में इस आदेश से सिपाहियों के चेहरे खिल उठे है। वहीं पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश के बाद पुुलिस विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने आदेश जारी कर इस संबंध में सूचना मांगी है। हाड़ौती रैंज में 205 व बूंदी जिले में 30 पद सृजित है।

2002 में लगाई पदोन्नति पर रोक
पुलिस सूत्रों के अनुसार 1 जून 2002 के बाद से सरकार ने दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों के पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, तब से अब तक इसका रास्ता नहीं खुला। ऐेसे में लंबे समय होने के बाद राज्य सरकार ने हाल ही में वर्ष 2023-24 में इस मसले पर राहत देते हुए दो से अधिक संतान पर पदोन्नति का रास्ता साफ कर प्रमोशन का तोहफा दिया। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद अब इन छाया पदों पर जल्द ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कई पुलिसकर्मी थे इंतजार में
राजस्थान पुलिस में दो संतान नियम के कारण कई पुलिसकर्मी वर्षों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे हुए थे। पूर्व में कई बार पुलिस कार्मिक सरकार से छाया पद सृजित करने की मांग कर चुके है। एक कांस्टेबल ने बताया कि पद सृजित होने से वर्षों से रूकी हुई पदोन्नति का रास्ता खुलने के बाद कई कांस्टेबल सीनिरिटी इंस्पेक्टर बनेंगे।

इस संबंध में मुख्यालय से आदेश मिले है। नियमानुसार जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बूंदी जिले में 30 पद सृजित हुए है।
राजेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सिपाहियों को प्रमोशन का तोहफा, दो से ज्यादा संतान वालों को भी मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कई दिनों से छका रही बाघिन आठ दिन बाद हुई ट्रैंकुलाइज

कई दिनों से छका रही बाघिन आठ दिन बाद हुई ट्रैंकुलाइज
बूंदी

साढ़े सात सौ कट्टे आए, दो हजार किसान उमड़ पड़े

साढ़े सात सौ कट्टे आए, दो हजार किसान उमड़ पड़े
बूंदी

स्वदेश दर्शन योजना में 21 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, केशवधाम का होगा कायाकल्प

स्वदेश दर्शन योजना में 21 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, केशवधाम का होगा कायाकल्प
बूंदी

ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा

ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा
बूंदी

शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर – दिलावर

शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर - दिलावर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.