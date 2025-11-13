Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

बरसात से टूटी सड़कों, तालाब की पाळ व उद्यानों को मरम्मत का इंतजार

बरसात से क्षतिग्रस्त हुई शहर की सीसी सड़कों, तालाबों की पाळ व तालाबों के किनारे स्थित उद्यानों की स्थिति सुधारने के लिए क्षतिग्रस्त हुई सीसी सड़कों, पाळ व उद्यानों के पुनर्निमाण व मरम्मत कराने के लिए स्वायत शासन विभाग को 14 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भेजे है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 13, 2025

बरसात से टूटी सड़कों, तालाब की पाळ व उद्यानों को मरम्मत का इंतजार

नैनवां. अभी तक जलमग्न हो रहा द्वारिकाधीश हर्बल पार्क।

नैनवां. बरसात से क्षतिग्रस्त हुई शहर की सीसी सड़कों, तालाबों की पाळ व तालाबों के किनारे स्थित उद्यानों की स्थिति सुधारने के लिए क्षतिग्रस्त हुई सीसी सड़कों, पाळ व उद्यानों के पुनर्निमाण व मरम्मत कराने के लिए स्वायत शासन विभाग को 14 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भेजे है।

नैनवां में इस वर्ष 88 इंच बरसात होने से शहर में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। कनकसागर तालाब के ओवर फ्लो के पानी से शहर से बस स्टैंड जाने वाली सड़क तीज के चबूतरे के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क की मरम्मत नहीं हो पाने से सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा टूटता जा रहा है। गांधी विश्रांति गृह से राजीव कॉलोनी की और जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। देईपोल से खानपोल, नवलसागर तालाब की पाळ की सड़क सहित शहर की अन्य सड़कें भी क्षतिग्रस्त है।

शहर के कनकसागर तालाब की तीज के चबूतरे, महिला घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर, द्वारिकाधीश मन्दिर के पास की पाळ क्षतिग्रस्त हो गई। नवलसागर तालाब की पाळ भी तीन स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। कंवरजी की छतरियों के पास तो लगभग तीस फीट पाळ टूटी हुई है। नवलसागर तालाब पर स्थित बादलिया बाग दो तरफ की चारदीवारी ढह गई।

कनक सागर तालाब के किनारे स्थित बागरिया बगीची में पानी भरा हुआ है तो कनकसागर के किनारे स्थित द्वारिकाधीश बगीची में स्थिति हर्बल पार्क भी पानी में डूबा हुआ है। पार्क की दीवार टूट गई।

नुकसान का सर्वे किया
नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता रवि वर्मा ने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ बरसात से शहर में हुए नुकसान का सर्वे किया गया था। शहर के 25 वार्डों में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़, शहर के दोनों तालाबों कनकसागर व नवलसागर की क्षतिग्रस्त हुई पाळो की मरम्मत के लिए दो करोड़ 70 लाख, तीन पार्कों द्वारिकाधीश, बादलिया बाग व गांधी उद्यान की मरम्मत के लिए डेढ़ करोड़ व हाईमास्क लाइटों की मरम्मत के लिए 35 लाख रुपए के प्रस्ताव भेजे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बरसात से टूटी सड़कों, तालाब की पाळ व उद्यानों को मरम्मत का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंडी में लदान रोजाना हो तो मिले समस्या से निजात

मंडी में लदान रोजाना हो तो मिले समस्या से निजात
बूंदी

कबड्डी प्रतियोगिता बालिकाओं ने दिखाया दमखम

कबड्डी प्रतियोगिता बालिकाओं ने दिखाया दमखम
बूंदी

मोरड़ी की छतरी तक व कालदां के जंगलों में बाघों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा ट्रेक

मोरड़ी की छतरी तक व कालदां के जंगलों में बाघों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा ट्रेक
बूंदी

Bundi: 2 भाइयों और भतीजों पर बहन की हत्या का आरोप, काली थैली में लिपटी पड़ी थी लाश

बूंदी

ट्रक व डंपर में टक्कर, आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक, कोटा रैफर

ट्रक व डंपर में टक्कर, आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक, कोटा रैफर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.