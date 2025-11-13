बरसात से टूटी सड़कों, तालाब की पाळ व उद्यानों को मरम्मत का इंतजार

नैनवां. अभी तक जलमग्न हो रहा द्वारिकाधीश हर्बल पार्क।
नैनवां. बरसात से क्षतिग्रस्त हुई शहर की सीसी सड़कों, तालाबों की पाळ व तालाबों के किनारे स्थित उद्यानों की स्थिति सुधारने के लिए क्षतिग्रस्त हुई सीसी सड़कों, पाळ व उद्यानों के पुनर्निमाण व मरम्मत कराने के लिए स्वायत शासन विभाग को 14 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भेजे है।
नैनवां में इस वर्ष 88 इंच बरसात होने से शहर में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। कनकसागर तालाब के ओवर फ्लो के पानी से शहर से बस स्टैंड जाने वाली सड़क तीज के चबूतरे के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क की मरम्मत नहीं हो पाने से सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा टूटता जा रहा है। गांधी विश्रांति गृह से राजीव कॉलोनी की और जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। देईपोल से खानपोल, नवलसागर तालाब की पाळ की सड़क सहित शहर की अन्य सड़कें भी क्षतिग्रस्त है।
शहर के कनकसागर तालाब की तीज के चबूतरे, महिला घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर, द्वारिकाधीश मन्दिर के पास की पाळ क्षतिग्रस्त हो गई। नवलसागर तालाब की पाळ भी तीन स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। कंवरजी की छतरियों के पास तो लगभग तीस फीट पाळ टूटी हुई है। नवलसागर तालाब पर स्थित बादलिया बाग दो तरफ की चारदीवारी ढह गई।
कनक सागर तालाब के किनारे स्थित बागरिया बगीची में पानी भरा हुआ है तो कनकसागर के किनारे स्थित द्वारिकाधीश बगीची में स्थिति हर्बल पार्क भी पानी में डूबा हुआ है। पार्क की दीवार टूट गई।
नुकसान का सर्वे किया
नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता रवि वर्मा ने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ बरसात से शहर में हुए नुकसान का सर्वे किया गया था। शहर के 25 वार्डों में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़, शहर के दोनों तालाबों कनकसागर व नवलसागर की क्षतिग्रस्त हुई पाळो की मरम्मत के लिए दो करोड़ 70 लाख, तीन पार्कों द्वारिकाधीश, बादलिया बाग व गांधी उद्यान की मरम्मत के लिए डेढ़ करोड़ व हाईमास्क लाइटों की मरम्मत के लिए 35 लाख रुपए के प्रस्ताव भेजे है।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग