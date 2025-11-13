बरसात से टूटी सड़कों, तालाब की पाळ व उद्यानों को मरम्मत का इंतजार

नैनवां में इस वर्ष 88 इंच बरसात होने से शहर में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। कनकसागर तालाब के ओवर फ्लो के पानी से शहर से बस स्टैंड जाने वाली सड़क तीज के चबूतरे के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क की मरम्मत नहीं हो पाने से सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा टूटता जा रहा है। गांधी विश्रांति गृह से राजीव कॉलोनी की और जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। देईपोल से खानपोल, नवलसागर तालाब की पाळ की सड़क सहित शहर की अन्य सड़कें भी क्षतिग्रस्त है।