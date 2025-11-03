बारिश में भीगा धान अंकुरित होने लगा, अब मुआवजे से आस

नोताडा, मालिकपुरा, देईखेडा सहित आसपास के अन्य गांवों के किसानों का कटकर पड़ा हुआ धान व खेतों में खड़ा धान बरसात की भेंट चढ़ गया। खेतों में खड़ा धान बरसात व हवा के कारण आडा पड़ गया तो वहीं जिन किसानों का धान कट गया था और घर पर रखने और मंडी में जगह नहीं होने के कारण खेतों में फैला रखा था वह भी अब अंकुरित होने लगा और बदबू मारने लगा, जिसे अब किसान कहीं इधर उधर जगह देखकर धुप में सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। नोताडा निवासी शिवराज चौधरी ने बताया कि आधे धान की कटाई हुई थी। उसके भी खेत में ढेर कर रखे हैं और अभी आधा धान खेतों में ही खड़ा है, जो बरसात और हवा में आडा पड़ गया था।