खेतों में भरा बरसाती पानी, आखिर कब होगी हंकाई-जुताई

क्षेत्र में सादेड़ा से कल्याणपुरा मुख्य मार्ग की नवनिर्माण डामरीकृत सड़क में संबंधित विभाग ने ऊपरी क्षेत्र के खेतों के पानी की निकासी के लिए सड़क में पाइप नहीं रखे जाने से बरसाती पानी खेतों में भरा है, जिसको लेकर किसान परेशान है।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 13, 2025

खेतों में भरा बरसाती पानी, आखिर कब होगी हंकाई-जुताई

भण्डेड़ा. क्षेत्र में सादेड़ा के माळ के खेतों में भरा बरसाती पानी।

भण्डेड़ा. क्षेत्र में सादेड़ा से कल्याणपुरा मुख्य मार्ग की नवनिर्माण डामरीकृत सड़क में संबंधित विभाग ने ऊपरी क्षेत्र के खेतों के पानी की निकासी के लिए सड़क में पाइप नहीं रखे जाने से बरसाती पानी खेतों में भरा है, जिसको लेकर किसान परेशान है।

जानकारी अनुसार क्षेत्र में सादेड़ा से कल्याणपुरा मार्ग पर ग्रेवल सड़क थी, जिसकी ऊंचाई कम होने से ऊपरी क्षेत्र से बारिश का अधिक पानी आते ही खेत भरकर ग्रेवल के ऊपर से निकल जाता था। पर कुछ समय पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्रेवल सड़क की जगह पर डामरीकरण की सड़क बनाकर राहगीरों को कीचड़ भरी राह से राहत दे दी।

ऊपरी क्षेत्रीय खेतों का बरसाती पानी की निकासी के लिए सड़क में आवश्यकतानुरूप पानी निकासी के पाइप नहीं रखने से बरसात के समय भी ऊपरी क्षेत्र से आए बरसाती पानी से खेतों ने तालाब के रूप में बन गए। वह पानी कम हो गया था व खेत हंकाई-जुताई के करीब में आ रहे थे। फिर हाल ही में हुई बारिश से फिर ऊपरी क्षेत्र के खेतो का पानी आने से सड़क के आसपास के खेतों में भर गया। जो इस समय ताल-तलैया जैसा रूप लिए हुए हैं।

किसान हनुमान सैनी, हीरालाल आदि का कहना है कि संबंधित विभाग ने सड़क तो बना दी, लेकिन सड़क से ऊपरी क्षेत्र के दर्जनों किसानों की मुश्किलें बढा दी गई हैं। पानी निकासी नहीं हुई तो इस क्षेत्र के किसानों के खेत बिना फसल बुवाई के रह जाएंगे। इस हाल में अभी भी किसानों की हजारों बीघा जमीन की फसलें बर्बाद हो गई। इस समय बुवाई के लिए दूसरे किसानों को देखकर खेत पर सिर पकड़कर अपनी पीड़ा बयां कर रहे है।

Published on:

13 Oct 2025 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / खेतों में भरा बरसाती पानी, आखिर कब होगी हंकाई-जुताई

