खेतों में भरा बरसाती पानी, आखिर कब होगी हंकाई-जुताई

ऊपरी क्षेत्रीय खेतों का बरसाती पानी की निकासी के लिए सड़क में आवश्यकतानुरूप पानी निकासी के पाइप नहीं रखने से बरसात के समय भी ऊपरी क्षेत्र से आए बरसाती पानी से खेतों ने तालाब के रूप में बन गए। वह पानी कम हो गया था व खेत हंकाई-जुताई के करीब में आ रहे थे। फिर हाल ही में हुई बारिश से फिर ऊपरी क्षेत्र के खेतो का पानी आने से सड़क के आसपास के खेतों में भर गया। जो इस समय ताल-तलैया जैसा रूप लिए हुए हैं।