राजस्थान: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अधिकारियों तक 1.22 लाख पद खाली, विभाग पदोन्नति पर कब देगा ध्यान?

शिक्षा विभाग में अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की सत्र 2021-22 से 2025-26 तक व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर तीन सत्रों 2023-24 व 2024-25 और 2025-26 की पदोन्नति के साथ व्याख्याता से उप प्राचार्य की पदोन्नति भी बकाया चल रही है। दूसरी ओर प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापन नहीं होने से अनेक स्कूलों में दो या अधिक प्राचार्य हो गए है ओर वेतन तो मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग इन बकाया पदोन्नति करवाने के लिए कब सुध लेगा।