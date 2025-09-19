सांवरिया सरकार के भजनों की बही रसधार

गणेश वंदना के बाद भजन गायक गोकुल शर्मा ने रात ग्यारह बजे मंच पर पहुंचकर भजनों की प्रस्तुति देना शुरू किया। माता की स्तुति में सुनाए भजन लाल-लाल चुनरी में मोती चमके पहला भजन सुनाने के बाद सांवरिया सेठ के भजनों की रसधार बहाना शुरू की। पहले भजन की प्रस्तुति के साथ ही दर्शक दीर्घा में लोग खड़े होकर झूमने लगे। मेरा सांवरिया चितचोर म्हारो सिरमोर, सेठों में सेठ म्हारो सांवरियां, मुझे चरणों मे लगा ले रे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला सभी तेरा सांवरिया सेठ, सुप्रीम कोर्ट को फैसलों राजाराम बने वकील, नौकर रख ले मुझे सांवरिया सेठ, म्हारा सांवरिया सेठ कहिया हो गयो लेट क्यों नही आयो रे, मण्डफिया नगरी में आयो सांवरिया सेठ, तू थानेदार सांवरिया कर ले गिरफ्तार सहित अन्य भजनों की प्रस्तुतियों पर लोग रात दो बजे तक भी झूमते रहे।