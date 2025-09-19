सांवरिया सरकार के भजनों की बही रसधार

नैनवां. शहर में चल रहे दहेलवालजी मेला रंगमंच पर बुधवार रात को आयोजित भजन संध्या में सांवरिया सरकार के भजन सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। भजन संध्या में गायक गोकुल शर्मा ने सांवरिया सेठ के भजनों की ऐसी रसधार बहाई कि घण्टों तक खचाखच भरी दर्शक दीर्घा में लोग खड़े होकर झूमते रहे।
गणेश वंदना के बाद भजन गायक गोकुल शर्मा ने रात ग्यारह बजे मंच पर पहुंचकर भजनों की प्रस्तुति देना शुरू किया। माता की स्तुति में सुनाए भजन लाल-लाल चुनरी में मोती चमके पहला भजन सुनाने के बाद सांवरिया सेठ के भजनों की रसधार बहाना शुरू की। पहले भजन की प्रस्तुति के साथ ही दर्शक दीर्घा में लोग खड़े होकर झूमने लगे। मेरा सांवरिया चितचोर म्हारो सिरमोर, सेठों में सेठ म्हारो सांवरियां, मुझे चरणों मे लगा ले रे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला सभी तेरा सांवरिया सेठ, सुप्रीम कोर्ट को फैसलों राजाराम बने वकील, नौकर रख ले मुझे सांवरिया सेठ, म्हारा सांवरिया सेठ कहिया हो गयो लेट क्यों नही आयो रे, मण्डफिया नगरी में आयो सांवरिया सेठ, तू थानेदार सांवरिया कर ले गिरफ्तार सहित अन्य भजनों की प्रस्तुतियों पर लोग रात दो बजे तक भी झूमते रहे।
पालिकाध्यक्ष भी नाचने लगी
वीआईपी दीर्घा में बैठी में बैठी सरिता नागर भी भजनों पर ऐसी भाव विभोर हुई कि कुर्सी से उठकर नाचने लगी। पालिकाध्यक्ष दो मिनट से भी अधिक समय तक अन्य महिलाओं के साथ नाचती रही।
यह रहे अतिथि
भजन संध्या में मुख्य अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा थे, अध्यक्षता जिला परिषद के सदस्य शक्तिसिंह आसावत ने की, मुकेश जिंदल, जयसिंह आसावत, गिरिराज शर्मा, पुखराज ओसवाल, अनिल शर्मा व राधाकिशन सैनी विशिष्ठ अतिथि थे। पालिकाध्यक्ष सरिता नागर व ईओ बृजभूषण शर्मा ने स्वागत किया।