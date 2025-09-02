हास्य, वीर व शृंगार की कविताएं सुनाकर श्रोताओं से पाई दाद

नैनवां. रजलावता में चल रहे लोकदेवता सदासुखजी महाराज के मेले के समापन पर रविवार रात को कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कवि सम्मेलन का संचालन राजेंद्र पवार ने किया। कवियित्री कोमल ने मां सरस्वती की वंदना कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। कवि जसराज सलोना ने अपनी चिर परिचित अंदाज में कविता सुनाई। पवन गोचर ने हाडोती में गीत सुनाकर समां बांधा।
अनिल रंगीला ने देशभक्ति की रचना देश के लिए मर मिटेंगे वह इंसान मांगता हूं कविता सुनाई। कवयित्री मीनू शर्मा ने गजलें, दुर्गाशंकर धांसू ने हास्य रस की पैरोडियों से श्रोताओं को हंसाकर खूब तालियां बटोरी, गीतकार अखिलेश अखिल ने गीत सुनाकर समा बांधा। मंच संचालन कर रहे राजेंद्र पवार ने कविता सुनाकर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। कवि सम्मेलन तड़के तीन बजे तक चला। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमराज नागर थे। अध्यक्षता भाजपा करवर मंडल अध्यक्ष लखन मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि गिरिराज शर्मा, गोपी लाल सैनी, ओम धगाल, जय सिंह आसावत, मुकेश जिंदल रहे। सभी अतिथियों का पालिकाध्यक्ष सरिता नागर एवं युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र नागर ने माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर स्वागत किया। इससे पूर्व मेला समापन समारोह आयोजित किया। जिसमें मेले में सर्वश्रेष्ठ दुकानें लगाने वाले दुकानदारों व मेला आयोजन में सहयोग करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए।
कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ
देई. कस्बे मे चल रहे बाबा बख्तावर सिंह जी महाराज के मेले में रविवार रात्रि को आजाद रंगमंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमे कवियों ने उपस्थित श्रोताओ को अपनी कविता पाठ सुनाई। कवि सम्मेलन की शुरूआत दिल्ली की कवयित्री मोनिका देहलवी ने सरस्वती वंदना के साथ की। इसके बाद आशीष राज ने लगन सरपंच की लगी …, जॉनी बैरागी ने स्कूल की छत गिरने के बारे में कविता पाठ करते हुए पूछना है तो अपने आप से यह पूछो यह कैसे हो गया… पेश की। कवि सम्मेलन में कवि प्रख्यात मिश्रा, बाबू बंजारा, राजकुमार बादल, राकेश दांगी ने कविता पाठ किया। मंच संचालन कवि भूपेन्द्र राठौर ने किया।
अरण्या में चारदिवसीय मेला शुरू
नैनवां. उपखण्ड के अरण्या गांव में तालाब वाले बाबा का चार दिवसीय मेला सोमवार को जागरण के साथ शुरू हुआ। मेला आयोजन समिति के अनुसार मेले में मंगलवार को नेजा की शोभायात्रा निकाली जाएगी व तांतिया काटी जाएगी। बुधवार को मेले में खेलकूद प्रतियोगिताओं के तहत कबड्डी, कुश्ती, साइकिल दौड़, लम्बी व ऊंची कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। गुरुवार को सांस्कृतिक संध्या व मेला समापन होगा।