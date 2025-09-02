हास्य, वीर व शृंगार की कविताएं सुनाकर श्रोताओं से पाई दाद

अनिल रंगीला ने देशभक्ति की रचना देश के लिए मर मिटेंगे वह इंसान मांगता हूं कविता सुनाई। कवयित्री मीनू शर्मा ने गजलें, दुर्गाशंकर धांसू ने हास्य रस की पैरोडियों से श्रोताओं को हंसाकर खूब तालियां बटोरी, गीतकार अखिलेश अखिल ने गीत सुनाकर समा बांधा। मंच संचालन कर रहे राजेंद्र पवार ने कविता सुनाकर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। कवि सम्मेलन तड़के तीन बजे तक चला। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमराज नागर थे। अध्यक्षता भाजपा करवर मंडल अध्यक्ष लखन मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि गिरिराज शर्मा, गोपी लाल सैनी, ओम धगाल, जय सिंह आसावत, मुकेश जिंदल रहे। सभी अतिथियों का पालिकाध्यक्ष सरिता नागर एवं युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र नागर ने माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर स्वागत किया। इससे पूर्व मेला समापन समारोह आयोजित किया। जिसमें मेले में सर्वश्रेष्ठ दुकानें लगाने वाले दुकानदारों व मेला आयोजन में सहयोग करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए।