समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व उड़द की खरीद व पंजीयन शुरू

कापरेन. मंडी में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का शुभारंभ करते हुए।
कापरेन. स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में सरकार के निर्देश पर सोयाबीन और उड़द की राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी गई है। खरीद केंद्र प्रभारी केशव क्रय विक्रय सहकारी समिति के वीरेंद्र सिंह, विजय सिंह ने बताया कि खरीद केंद्र पर अब तक सोयाबीन के लिए तीन सौ बावन किसानों द्वारा ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। वहीं उड़द के लिए चार किसानों द्वारा ही पंजीकरण करवाया गया है।
खरीद केंद्र पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन पांच हजार तीन सौ 28 रुपए प्रति किवंटल और उड़द सात हजार आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है। इस बार सोयाबीन अधिकतम चालीस क्विंटल एवं उड़द गिरदावरी में दर्ज रकबे के अनुसार पूरा खरीदा जा रहा है। सभी बिल आनलाइन फिंगर प्रिंट से ही बनेंगे। ओटीपी सुविधा इस बार बंद रखी गई है।केंद्र प्रभारी ने बताया कि अब तक खरीद केंद्र पर एक ही किसान उड़द लेकर पहुंचा है।
देरी से शुरू हुई खरीद
उधर किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा काफी देरी से खरीद केंद्र पर खरीद शुरू की गई हैं। फसल को तैयार हुए डेढ़ से दो माह हो चुके हैं।अधिकतर किसान अपनी उपज पहले ही बाजार में बेच चुके हैं। रबी फसल की तैयारियों के खर्चे और लेनदेन को देखते हुए किसान। लंबा इंतजार नहीं सकते हैं। वहीं ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी ऑन लाइन फिंगर प्रिंट से बिल बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते कई किसान रुचि नही दिखा रहे हैं।
सुमेरगंजमंडी. कृषि उपज मंडी समिति में शनिवार को सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा पूजा अर्चना करके कांटे का विधिवत शुभारंभ किया गया। उड़द का मूल्य 7800 प्रति क्विंटल तथा सोयाबीन का 5328 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया। इस अवसर पर सहकारी समिति अध्यक्ष चौथमल मीणा, वाइस चेयरमैन नरेंद्र सिंह, संचालक मंडल सदस्य राम मुरारी शर्मा, कैलाश चंद्र मीणा तथा केंद्र प्रभारी राधेश्याम वर्मा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि किसान अपनी जींस को ई मित्र पर टोकन कटवा कर कांटे पर बेच सकता है।
