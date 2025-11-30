समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व उड़द की खरीद व पंजीयन शुरू

देरी से शुरू हुई खरीद

उधर किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा काफी देरी से खरीद केंद्र पर खरीद शुरू की गई हैं। फसल को तैयार हुए डेढ़ से दो माह हो चुके हैं।अधिकतर किसान अपनी उपज पहले ही बाजार में बेच चुके हैं। रबी फसल की तैयारियों के खर्चे और लेनदेन को देखते हुए किसान। लंबा इंतजार नहीं सकते हैं। वहीं ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी ऑन लाइन फिंगर प्रिंट से बिल बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते कई किसान रुचि नही दिखा रहे हैं।