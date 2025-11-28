सोशल मीडिया से जुड़ रहे रिश्तों के तार, जन्मदाताओं से बताती है खुद की जान को खतरा

वर्तमान में ऐसा कानून बना हुआ है कि बेटे बेटियां बालिग होने पर अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। उन पर मां बाप का कोई अधिकार नहीं रहता है। बच्चे कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। माता-पिता के कहीं पर भी हस्ताक्षर तक नहीं करवाए जा रहे हैं। ऐसे में माता-पिता देखते रह जाते हैं। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि भले ही बेटा बेटी अपनी पसंद की शादी करें, लेकिन उसमें भी उनके माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो। बेटा बेटी के बालिग होने पर भी माता-पिता का अधिकार उन पर रहे। तब माता पिता की मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है।

रानू खंडेलवाल, अधिवक्ता, बूंदी