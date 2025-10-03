बापू के सत्य, अहिंसा और सद्भाव के सिद्धांतों का कराया स्मरण

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्कूली छात्र-छात्राओं और स्काउट-गाइड्स ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने गांधी के प्रिय भजन ’वैष्णव जन तो तेने कहिए’ और ’रघुपति राघव राजा राम’ की संगीतमय प्रस्तुति दी। इसके साथ ही ’तू ही राम है, तू रहीम है’, ’जय बोलो सत धर्मों की’ और ’कुछ पल की ङ्क्षजदगानी’ जैसे भजनों की प्रस्तुति ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और पुष्पांजलि के साथ हुआ, जिसमें सभी ने विश्व शांति और भाईचारे की कामना की। गांधी जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम ने उपस्थित सभी लोगों को बापू के सत्य, अङ्क्षहसा और सद्भाव के सिद्धांतों का स्मरण कराया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।