Bundi : सड़क निर्माण अधूरा, वाहन चालक लगा रहे दस किमी का फेरा

लबान. गुहाटा मिसिंग लिंक सड़क पर पसरी गिट्टी।
लबान. क्षेत्र में कोटाखुर्द को पंचायत मुख्यालय गुहाटा से जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़क में बजट के अभाव में करीब एक किलोमीटर की सड़क का कार्य अधूरा रह जाने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा है। मात्र उस एक किलोमीटर की सड़क के अभाव में 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर पंचायत मुख्यालय जाना पड़ रहा है।
टेंडर हुए, काम नही
गौरतलब है कि सड़क पर बजट के अभाव में एक किलोमीटर पहले ही कार्य बन्द होने पर मिसिंग लिंक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट स्वीकृत करवाया था, जिसके तहत विभाग ने टेंडर करवा कर सवेंदक को कार्यादेश भी जारी कर दिए, लेकिन कार्य नहीं होने से ग्रामीण परेशान है, जबकि इस सड़क के निर्माण पूर्ण होने से आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों को राहत मिल सकती है।
कांग्रेस के मण्डल अध्यक्ष राम लक्ष्मण मीणा ने बताया कि सड़क के पूरी नहीं होने से अभी पंचायत मुख्यालय तक मेगा हाइवे से लबान होकर आवाजाही करनी पड़ रही है, जिसमे 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगना पड़ रहा है साथ ही वह सड़क भी मरम्मत के अभाव में हो रहे गड्ढों से कारण भी परेशान होना पड़ता है।
आधा दर्जन गांवों को मिले राहत
बगली निवासी सुरेश बैरागी, बहड़ावली निवासी रामबिहारी व बाबूलाल मीणा ने बताया कि सड़क के इस अधूरे टुकड़े का निर्माण से क्षेत्र के खाकता, बगली, बहड़ावली, गुहाटा, कोटाखुर्द समेत माखिदा समेत आधा दर्जन गांवों को राहत मिलेगी।
