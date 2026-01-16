Bundi : सड़क निर्माण अधूरा, वाहन चालक लगा रहे दस किमी का फेरा

टेंडर हुए, काम नही

गौरतलब है कि सड़क पर बजट के अभाव में एक किलोमीटर पहले ही कार्य बन्द होने पर मिसिंग लिंक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट स्वीकृत करवाया था, जिसके तहत विभाग ने टेंडर करवा कर सवेंदक को कार्यादेश भी जारी कर दिए, लेकिन कार्य नहीं होने से ग्रामीण परेशान है, जबकि इस सड़क के निर्माण पूर्ण होने से आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों को राहत मिल सकती है।