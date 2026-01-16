16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : सड़क निर्माण अधूरा, वाहन चालक लगा रहे दस किमी का फेरा

क्षेत्र में कोटाखुर्द को पंचायत मुख्यालय गुहाटा से जोडऩे के लिए स्वीकृत सड़क में बजट के अभाव में करीब एक किलोमीटर की सड़क का कार्य अधूरा रह जाने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 16, 2026

Bundi : सड़क निर्माण अधूरा, वाहन चालक लगा रहे दस किमी का फेरा

लबान. गुहाटा मिसिंग लिंक सड़क पर पसरी गिट्टी।

लबान. क्षेत्र में कोटाखुर्द को पंचायत मुख्यालय गुहाटा से जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़क में बजट के अभाव में करीब एक किलोमीटर की सड़क का कार्य अधूरा रह जाने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा है। मात्र उस एक किलोमीटर की सड़क के अभाव में 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर पंचायत मुख्यालय जाना पड़ रहा है।

टेंडर हुए, काम नही
गौरतलब है कि सड़क पर बजट के अभाव में एक किलोमीटर पहले ही कार्य बन्द होने पर मिसिंग लिंक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट स्वीकृत करवाया था, जिसके तहत विभाग ने टेंडर करवा कर सवेंदक को कार्यादेश भी जारी कर दिए, लेकिन कार्य नहीं होने से ग्रामीण परेशान है, जबकि इस सड़क के निर्माण पूर्ण होने से आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों को राहत मिल सकती है।

कांग्रेस के मण्डल अध्यक्ष राम लक्ष्मण मीणा ने बताया कि सड़क के पूरी नहीं होने से अभी पंचायत मुख्यालय तक मेगा हाइवे से लबान होकर आवाजाही करनी पड़ रही है, जिसमे 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगना पड़ रहा है साथ ही वह सड़क भी मरम्मत के अभाव में हो रहे गड्ढों से कारण भी परेशान होना पड़ता है।

आधा दर्जन गांवों को मिले राहत
बगली निवासी सुरेश बैरागी, बहड़ावली निवासी रामबिहारी व बाबूलाल मीणा ने बताया कि सड़क के इस अधूरे टुकड़े का निर्माण से क्षेत्र के खाकता, बगली, बहड़ावली, गुहाटा, कोटाखुर्द समेत माखिदा समेत आधा दर्जन गांवों को राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 06:44 pm

Published on:

16 Jan 2026 06:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : सड़क निर्माण अधूरा, वाहन चालक लगा रहे दस किमी का फेरा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केशवरायपाटन टोल प्लाजा पर आयोजित हुआ शिविर

Bundi : सौ में से 57 वाहन चालकों की आंखों में मिली खराबी
बूंदी

भारी वाहनों के आवागमन से निकले सरिए, हुए गड्ढे

Bundi : पापड़ी ओवर ब्रिज कर रहा कम्पन, ग्रामीणों में डर का बना माहौल
बूंदी

खुले आसमान तले पढऩे को मजबूर हुए भैंसखेड़ा विद्यालय के बच्चे

खुले आसमान तले पढऩे को मजबूर हुए भैंसखेड़ा विद्यालय के बच्चे
बूंदी

Bundi : गोसेवकों ने घेराबंदी कर गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ पुलिस को सौंपा

गोसेवकों ने घेराबंदी कर गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ पुलिस को सौंपा
बूंदी

पापडी गांव अंडरपास पर कब बनेगा पुल

Bundi : पानी में डूबती राह, रेल पटरी से गुजरना मजबूरी
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.