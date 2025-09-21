बरसात का पानी भरने से नजर नहीं आ रहे सड़क के गड्ढे

नोताडा. देईखेड़ा से नोताडा होकर खेडिया दुर्जन जाने वाली सड़क पर दर्जनों गड्ढे हो चुके है। दिन के समय में तो लोग जैसे तैसे कर निकल जाते हैं, लेकिन रात के समय में तो लोगों को इस सड़क से गुजरने में पसीने छूट जाते हैं। करीब बारह किमी की यह सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।
सड़क पर हो रहे बड़े व गहरे गड्ढों में बरसाती पानी भरने के बाद तो लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया की रात के समय में तो पानी की वजह से गड्ढे नजर नहीं आने के कारण कई वाहन चालक फिसलकर चोटील हो चुके है। भाजपा नेता रामसिंह चौधरी,हरिओम गोस्वामी, कन्हैयालाल मीणा,सुनील शर्मा, महावीर बैरवा आदी लोगों ने बताया कि यह रास्ता पुरी तरह से खत्म हो चुका है, जब तक यह दोबारा सड़क का निर्माण नहीं हो तब तक इस सड़क पर जेसीबी चलाकर समतल ही कर दिया जाए ताकी लोगों को गड्ढों से निजात मिल जाए और बरसाती पानी सड़क पर नहीं रूके।
इस रास्ते से बाइक व कार लेकर आने वाले कर्मचारियों ने बताया कि रास्ता पुरी तरह से खराब होने के कारण देईखेडा से नोताडा तक पहुंचने में दस मिनट का समय लगता है, लेकिन वह आधे घंटे में जाकर पुरा हो पाता है।
कई गांवों के लोगों का होता है आवागमन
यह सड़क देईखेडा मेगा हाइवे से नोताडा, खेडिया दुर्जन, झालीजी का बराना मार्ग को जोड़ती है, जिससे क्षेत्र के की गांवों के लोगों का इस सड़क से आवागमन होता है, लेकिन क्षतिग्रस्त सड़क के वजह से लोगों को इधर उधर निकलने के लिए रास्ता बदलने को मजबूर होना पड़ रहा है।