Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

बरसात का पानी भरने से नजर नहीं आ रहे सड़क के गड्ढे

देईखेड़ा से नोताडा होकर खेडिया दुर्जन जाने वाली सड़क पर दर्जनों गड्ढे हो चुके है।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 21, 2025

बरसात का पानी भरने से नजर नहीं आ रहे सड़क के गड्ढे
नोताडा.देईखेडा से खेडिया दुर्जन जाने वाली सड़क के गड्ढों में भरा बरसाती पानी।

नोताडा. देईखेड़ा से नोताडा होकर खेडिया दुर्जन जाने वाली सड़क पर दर्जनों गड्ढे हो चुके है। दिन के समय में तो लोग जैसे तैसे कर निकल जाते हैं, लेकिन रात के समय में तो लोगों को इस सड़क से गुजरने में पसीने छूट जाते हैं। करीब बारह किमी की यह सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

सड़क पर हो रहे बड़े व गहरे गड्ढों में बरसाती पानी भरने के बाद तो लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया की रात के समय में तो पानी की वजह से गड्ढे नजर नहीं आने के कारण कई वाहन चालक फिसलकर चोटील हो चुके है। भाजपा नेता रामसिंह चौधरी,हरिओम गोस्वामी, कन्हैयालाल मीणा,सुनील शर्मा, महावीर बैरवा आदी लोगों ने बताया कि यह रास्ता पुरी तरह से खत्म हो चुका है, जब तक यह दोबारा सड़क का निर्माण नहीं हो तब तक इस सड़क पर जेसीबी चलाकर समतल ही कर दिया जाए ताकी लोगों को गड्ढों से निजात मिल जाए और बरसाती पानी सड़क पर नहीं रूके।

इस रास्ते से बाइक व कार लेकर आने वाले कर्मचारियों ने बताया कि रास्ता पुरी तरह से खराब होने के कारण देईखेडा से नोताडा तक पहुंचने में दस मिनट का समय लगता है, लेकिन वह आधे घंटे में जाकर पुरा हो पाता है।

कई गांवों के लोगों का होता है आवागमन
यह सड़क देईखेडा मेगा हाइवे से नोताडा, खेडिया दुर्जन, झालीजी का बराना मार्ग को जोड़ती है, जिससे क्षेत्र के की गांवों के लोगों का इस सड़क से आवागमन होता है, लेकिन क्षतिग्रस्त सड़क के वजह से लोगों को इधर उधर निकलने के लिए रास्ता बदलने को मजबूर होना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बरसात का पानी भरने से नजर नहीं आ रहे सड़क के गड्ढे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.