बरसात का पानी भरने से नजर नहीं आ रहे सड़क के गड्ढे

सड़क पर हो रहे बड़े व गहरे गड्ढों में बरसाती पानी भरने के बाद तो लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया की रात के समय में तो पानी की वजह से गड्ढे नजर नहीं आने के कारण कई वाहन चालक फिसलकर चोटील हो चुके है। भाजपा नेता रामसिंह चौधरी,हरिओम गोस्वामी, कन्हैयालाल मीणा,सुनील शर्मा, महावीर बैरवा आदी लोगों ने बताया कि यह रास्ता पुरी तरह से खत्म हो चुका है, जब तक यह दोबारा सड़क का निर्माण नहीं हो तब तक इस सड़क पर जेसीबी चलाकर समतल ही कर दिया जाए ताकी लोगों को गड्ढों से निजात मिल जाए और बरसाती पानी सड़क पर नहीं रूके।