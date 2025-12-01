नवनिर्मित थानेश्वर महादेव मंदिर में शिव पंचायत की हुई स्थापना

गाजे बाजे और डीजे, ढोल के साथ शिव पंचायत की शोभायात्रा रवाना हुई। शोभायात्रा मन्दिर परिसर से रवाना होकर शहर के हाट स्थल चौराहा, बोरदा रोड चौराहा, शक्ति चौराहा, लाड़ीजी का चौक, चौमुखा बाजार, नृङ्क्षसह मन्दिर, छतरी का चौक, गणेश वाटिका, रोटेदा रोड आदि मुख्य मार्गो से होते हुए वापस पहुंची। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु डीजे पर भजनों की धुन पर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए चले। शोभायात्रा में संत बाबा निरंजन नाथ अवदूत, बाबा राम लखन दास त्यागी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शोभायात्रा के मन्दिर पहुंचने पर विधिवत रूप से शिव पंचायत स्थापना का कार्यक्रम शुरू हुआ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवीन प्रतिमाओं को नवनिर्मित मन्दिर में स्थापित किया गया।