सोलह बांध, एक कर्मचारी भी नियुक्त नहीं, कैसे हो देखरेख?

127 किमी में फैला नहरी तंत्र

नैनवां उपखण्ड में सिंचाई के लिए स्थित नौ बांधों का नहरी व माइनरों का तंत्र 127 किमी में फैला हुआ है। जिसमे पाईबालापुरा के 18 किमी, दुगारी के सात किमी, गोठड़ा के 59 किमी, रुनिजा के साढ़े सात किमी, मोतीपुरा के 6 किमी, माछली के साढ़े सात किमी, बटावदी के 6 किमी, बंसोली के साढ़े 5 किमी व इंद्राणी के 13 किमी लम्बा नहरी तंत्र बना हुआ है, जिसमे माइनरों की लम्बाई भी शामिल है। जिनमे जल प्रवाह के दौरान देखरेख करने वाला कोई नही है। नहरों व बांधों की निगरानी के लिए संविदा तक पर कर्मचारी रखने के लिए किसी भी हेड में कोई बजट नही है।