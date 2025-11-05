एसपी ने सुनी पुलिसकर्मियों की समस्याएं

संपर्क सभा के दौरान डॉ. पूर्ति शर्मा (मनोचिकित्सक, कोटा) द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विस्तृत संवाद किया गया। इस अवसर पर डॉ. पूर्ति शर्मा ने पुलिसकर्मियों के दैनिक जीवन में आने वाले मानसिक दबाव, कार्य की जटिलताओं, पारिवारिक जिमेदारियों एवं ड्यूटी के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए मन की स्थिरता और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक है।