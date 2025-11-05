एसपी ने सुनी पुलिसकर्मियों की समस्याएं

बूंदी. सपर्क सभा में मौजूद पुलिसकर्मी।
बूंदी. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने संपर्क सभा का आयोजन कर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी तथा उनके समाधान के लिए सबन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
संपर्क सभा में बूंदी पुलिस के जवान के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि स्वरुप दो मिनट का मौन धारण किया गया। उसके बाद संपर्क सभा में उपस्थित कार्मिकों की ड्यूटी से सबन्धित तथा निजी समस्या के बारे में जाना तथा उनके समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा कहा कि किसी भी जवान या अधिकारी को कोई भी समस्या हो तो वह सीधे कार्यालय में आकर भी अवगत करवाए।
संपर्क सभा के दौरान डॉ. पूर्ति शर्मा (मनोचिकित्सक, कोटा) द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विस्तृत संवाद किया गया। इस अवसर पर डॉ. पूर्ति शर्मा ने पुलिसकर्मियों के दैनिक जीवन में आने वाले मानसिक दबाव, कार्य की जटिलताओं, पारिवारिक जिमेदारियों एवं ड्यूटी के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए मन की स्थिरता और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
डॉ. पूर्ति शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों और जवानों को तनाव कम करने के व्यावहारिक उपाय, जैसे योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, संवाद बनाए रखना तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आदि के बारे में जानकारी दी। संपर्क सभा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा सहित वृताधिकारी वृत बूंदी, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली व पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे।