राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता

नैनवा.19 वर्षीय आयु वर्ग में विजेता जयपुर टीम के खिलाडिय़ों को ट्रॉफी देकर सम्मानित करते अतिथि।
नैनवां. शहर के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही बालिकाओं की 17 वर्ष व 19 वर्ष आयु वर्ग की 69 वीं राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का रविवार शाम को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री व ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर थे। अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने की। विशिष्ठ अतिथि पालिकाध्यक्ष सरिता नागर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमराज नागर, सीडीईओ कुंजबिहारी भारद्वाज, डीईओ माध्यमिक प्रितिबाला शर्मा, सीबीईओ ओमप्रकाश बुनकर थे। अतिथियों ने दोनों वर्गों की विजेता, उपविजेता व तृतीय स्थान पर रही टीमों को शील्ड व प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। भामाशाहों व आयोजन में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया।
मुख्य अतिथि ने समारोह को सम्बोधित करते हुए विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि जीत के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। तब ही मंजिल हासिल होते। सपने जागते हुए देखे। वह ही पूरे होते है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। खेलों में ही नहीं, हर क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत मांगती है।
प्रतियोगिता संयोजक प्रकाशचन्द धाकड़ ने प्रतियोगिता प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 17 वर्षीय आयु वर्ग में 42 टीम और 19 वर्षीय आयु वर्ग में 40 टीम के कुल 984 खिलाड़ी छात्राओं सहित 450 दलाधिपति,टीम प्रभारी और टीम कोच ने भाग लिया।
दोनों में हनुमानगढ़ उपविजेता रही
रविवार को प्रतियोगिता के 19 वर्ष आयु वर्ग में हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच फाइनल मैच खेला गया। दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला होने से बराबर अंक आने से मैच टाइ रहा। मैच का फैसला कराने के लिए दोनों टीमों को 9-9 मिनट का अतिरिक्त समय दिया, जिसमे जयपुर दो अंक से जीतकर विजेता बनी। हनुमानगढ़ उपविजेता रही। 17 वर्षीय आयु वर्ग में सीकर और हनुमानगढ़ के बीच मुकाबला हुआ,जिसमें सीकर विजेता व हनुमानगढ़ उपविजेता रहा। प्रतियोगिता मे 17 वर्षीय आयु वर्ग में चुरू की टीम तृतीय व बीकानेर की टीम चौथे स्थान पर रहीं।19 वर्षीय आयु वर्ग में बीकानेर तीसरे व सीकर की टीम चौथे स्थान पर रहीं।
पहली बार चखा कत-बाफले का स्वाद
पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सात दिन चली बालिकाओं की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता खिलाड़ी बालिकाओं के लिए भामाशाहों की ओर से खाने-पीने व आवास की व्यवस्था को देखकर राज्य भर से खेलने आई बेटियां गदगद हो गई। बेटियां व उनके साथ आए कोच व दल प्रभारी बोले कि खाने-पीने से आवास की व्यवस्था मेहमानों से जैसी मिली। जेब से एक पैसा भी खर्च करने नहीं दिया। यहीं नहीं खाने में भी हर दिन अलग-अलग पकवानों की डिश परोसी तो हर दिन दूध-जलेबी व फल नाश्ते में दिए गए। जहां ठहराया गया वहां पर भी हवा के लिए कूलर व पंखें लगे मिले। नहाने-धोने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था मिली। प्रतियोगिताओं में अन्य जगह भी गए लेकिन अब तक यहां जैसी सुविधा कही भी नहीं मिली। टीमों के सुबह आठ बजे मैदान में पहुंचते ही नाश्ते के लिए काउंटर लगे मिलते थे। जहां पर केसर युक्त दूध, जलेबी, पोहे व फल रखे मिलते थे। मैच समाप्त होते ही मैदान पर चाय पिलाने पहुंच जाते। दोपहर में खाने में अलग तो रात के खाने में देशी घी में बने पकवानों की अलग-अलग डिश परोसी गई।
