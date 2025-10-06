Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता

शहर के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही बालिकाओं की 17 वर्ष व 19 वर्ष आयु वर्ग की 69 वीं राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का रविवार शाम को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री व ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर थे।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 06, 2025

राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता

नैनवा.19 वर्षीय आयु वर्ग में विजेता जयपुर टीम के खिलाडिय़ों को ट्रॉफी देकर सम्मानित करते अतिथि।

नैनवां. शहर के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही बालिकाओं की 17 वर्ष व 19 वर्ष आयु वर्ग की 69 वीं राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का रविवार शाम को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री व ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर थे। अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने की। विशिष्ठ अतिथि पालिकाध्यक्ष सरिता नागर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमराज नागर, सीडीईओ कुंजबिहारी भारद्वाज, डीईओ माध्यमिक प्रितिबाला शर्मा, सीबीईओ ओमप्रकाश बुनकर थे। अतिथियों ने दोनों वर्गों की विजेता, उपविजेता व तृतीय स्थान पर रही टीमों को शील्ड व प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। भामाशाहों व आयोजन में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया।
मुख्य अतिथि ने समारोह को सम्बोधित करते हुए विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि जीत के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। तब ही मंजिल हासिल होते। सपने जागते हुए देखे। वह ही पूरे होते है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। खेलों में ही नहीं, हर क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत मांगती है।
प्रतियोगिता संयोजक प्रकाशचन्द धाकड़ ने प्रतियोगिता प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 17 वर्षीय आयु वर्ग में 42 टीम और 19 वर्षीय आयु वर्ग में 40 टीम के कुल 984 खिलाड़ी छात्राओं सहित 450 दलाधिपति,टीम प्रभारी और टीम कोच ने भाग लिया।

दोनों में हनुमानगढ़ उपविजेता रही
रविवार को प्रतियोगिता के 19 वर्ष आयु वर्ग में हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच फाइनल मैच खेला गया। दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला होने से बराबर अंक आने से मैच टाइ रहा। मैच का फैसला कराने के लिए दोनों टीमों को 9-9 मिनट का अतिरिक्त समय दिया, जिसमे जयपुर दो अंक से जीतकर विजेता बनी। हनुमानगढ़ उपविजेता रही। 17 वर्षीय आयु वर्ग में सीकर और हनुमानगढ़ के बीच मुकाबला हुआ,जिसमें सीकर विजेता व हनुमानगढ़ उपविजेता रहा। प्रतियोगिता मे 17 वर्षीय आयु वर्ग में चुरू की टीम तृतीय व बीकानेर की टीम चौथे स्थान पर रहीं।19 वर्षीय आयु वर्ग में बीकानेर तीसरे व सीकर की टीम चौथे स्थान पर रहीं।

पहली बार चखा कत-बाफले का स्वाद
पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सात दिन चली बालिकाओं की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता खिलाड़ी बालिकाओं के लिए भामाशाहों की ओर से खाने-पीने व आवास की व्यवस्था को देखकर राज्य भर से खेलने आई बेटियां गदगद हो गई। बेटियां व उनके साथ आए कोच व दल प्रभारी बोले कि खाने-पीने से आवास की व्यवस्था मेहमानों से जैसी मिली। जेब से एक पैसा भी खर्च करने नहीं दिया। यहीं नहीं खाने में भी हर दिन अलग-अलग पकवानों की डिश परोसी तो हर दिन दूध-जलेबी व फल नाश्ते में दिए गए। जहां ठहराया गया वहां पर भी हवा के लिए कूलर व पंखें लगे मिले। नहाने-धोने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था मिली। प्रतियोगिताओं में अन्य जगह भी गए लेकिन अब तक यहां जैसी सुविधा कही भी नहीं मिली। टीमों के सुबह आठ बजे मैदान में पहुंचते ही नाश्ते के लिए काउंटर लगे मिलते थे। जहां पर केसर युक्त दूध, जलेबी, पोहे व फल रखे मिलते थे। मैच समाप्त होते ही मैदान पर चाय पिलाने पहुंच जाते। दोपहर में खाने में अलग तो रात के खाने में देशी घी में बने पकवानों की अलग-अलग डिश परोसी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक – गृह राज्य मंत्री

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक - गृह राज्य मंत्री
बूंदी

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू
बूंदी

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं
बूंदी

हाथों में अर्घ्य लेकर भजनों पर झूमे भक्त, भक्ति का उल्लास

हाथों में अर्घ्य लेकर भजनों पर झूमे भक्त, भक्ति का उल्लास
बूंदी

सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह

सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.