राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता

नैनवां. शहर के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही बालिकाओं की 17 वर्ष व 19 वर्ष आयु वर्ग की 69 वीं राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का रविवार शाम को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री व ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर थे। अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने की। विशिष्ठ अतिथि पालिकाध्यक्ष सरिता नागर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमराज नागर, सीडीईओ कुंजबिहारी भारद्वाज, डीईओ माध्यमिक प्रितिबाला शर्मा, सीबीईओ ओमप्रकाश बुनकर थे। अतिथियों ने दोनों वर्गों की विजेता, उपविजेता व तृतीय स्थान पर रही टीमों को शील्ड व प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। भामाशाहों व आयोजन में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया।

मुख्य अतिथि ने समारोह को सम्बोधित करते हुए विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि जीत के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। तब ही मंजिल हासिल होते। सपने जागते हुए देखे। वह ही पूरे होते है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। खेलों में ही नहीं, हर क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत मांगती है।

प्रतियोगिता संयोजक प्रकाशचन्द धाकड़ ने प्रतियोगिता प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 17 वर्षीय आयु वर्ग में 42 टीम और 19 वर्षीय आयु वर्ग में 40 टीम के कुल 984 खिलाड़ी छात्राओं सहित 450 दलाधिपति,टीम प्रभारी और टीम कोच ने भाग लिया।