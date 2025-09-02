कक्षा पांच से बारहवीं के विद्यार्थियों को पौधरोपण के अनुसार मिलेंगे अंक, बोर्ड में जुड़ेंगे सत्रांक

बूंदी. प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढऩे वाले कक्षा पांच से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की पौधरोपण के प्रति रुचि बढ़ाने और पौधरोपण में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अभिनव पहल की है। इसमें पौधरोपण करने पर अंक देना तय किया है। साथ ही इसके लिए अलग-अलग अंक भार भी बताया गया है। बोर्ड कक्षाओं के साथ कक्षा पांच व आठ के सत्रांक में भी यह अंक शामिल किए जाएंगे। यह अंक शिक्षा विभाग की ओर से हरियालो राजस्थान 2.0 व एक पेड़ मां के नाम अभियान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए तय किया गया है। पौधरोपण करके विद्यार्थी अपने अंक प्रतिशत में सुधार कर सकते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल में इस बार 19 लाख 29 हजार 350 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसके मुकाबले अब तक 11 लाख 93 हजार पौधे लग चुके है। इसमें से 6 लाख 80 हजार 304 पौधों की जिओ टैंगिग हो चुकी है।