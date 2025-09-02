Patrika LogoSwitch to English

कक्षा पांच से बारहवीं के विद्यार्थियों को पौधरोपण के अनुसार मिलेंगे अंक, बोर्ड में जुड़ेंगे सत्रांक

प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढऩे वाले कक्षा पांच से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की पौधरोपण के प्रति रुचि बढ़ाने और पौधरोपण में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अभिनव पहल की है। इसमें पौधरोपण करने पर अंक देना तय किया है।

Sep 02, 2025

पौधरोपण के लिए लगाए गए पौधे

बूंदी. प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढऩे वाले कक्षा पांच से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की पौधरोपण के प्रति रुचि बढ़ाने और पौधरोपण में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अभिनव पहल की है। इसमें पौधरोपण करने पर अंक देना तय किया है। साथ ही इसके लिए अलग-अलग अंक भार भी बताया गया है। बोर्ड कक्षाओं के साथ कक्षा पांच व आठ के सत्रांक में भी यह अंक शामिल किए जाएंगे। यह अंक शिक्षा विभाग की ओर से हरियालो राजस्थान 2.0 व एक पेड़ मां के नाम अभियान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए तय किया गया है। पौधरोपण करके विद्यार्थी अपने अंक प्रतिशत में सुधार कर सकते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल में इस बार 19 लाख 29 हजार 350 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसके मुकाबले अब तक 11 लाख 93 हजार पौधे लग चुके है। इसमें से 6 लाख 80 हजार 304 पौधों की जिओ टैंगिग हो चुकी है।

पौधों के प्रति निभानी होगी जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था केवल बोर्ड परीक्षार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी। कक्षा 5 से 12वीं तक के हर छात्र को स्कूल, निवास स्थान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पौधरोपण करना होगा। साथ ही लगाए पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी।

यूं मिलेंगे कक्षा के अनुसार सत्रांक
कक्षा पांच : ङ्क्षहदी, अंग्रेजी व गणित विषय में दो-दो अंक, पर्यावरण में 4 अंक और पौधरोपण के 10 अंक।
कक्षा छह व सात: ङ्क्षहदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान व तृतीय भाषा में 5 अंक, विज्ञान में 5 अंक और पौधरोपण के 10 अंक।
कक्षा आठवीं : ङ्क्षहदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान व तृतीय भाषा में 5 अंक, विज्ञान में 5 अंक और पौधरोपण के 10 अंक।
कक्षा नवीं: ङ्क्षहदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान व तृतीय भाषा में 5 अंक, विज्ञान में 5 अंक और पौधरोपण में 10 अंक।
कक्षा दसवीं: ङ्क्षहदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान व तृतीय भाषा में 5 अंक, विज्ञान में 2 अंक और पौधरोपण में 7 अंक।
कक्षा 11वीं: ङ्क्षहदी व अंग्रेजी अनिवार्य में 2-2 अंक, वैकल्पिक विषयों में 3 अंक और पौधरोपण में 7 अंक।
कक्षा 12वीं: ङ्क्षहदी व अंग्रेजी अनिवार्य में 2-2 अंक, तीन वैकल्पिक विषयों में 1-1 अंक और पौधरोपण में 7 अंक।

विद्यार्थियों को करों जागरूक
प्रत्येक संस्था प्रधान को अपने स्कूलों में इस संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना होगा। विद्यार्थियों को सत्रांक में अंक मिलेंगे। छात्रों की इस पहल से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही छात्रों को पौधरोपण की तस्वीरें व देखभाल का रिकॉर्ड स्कूल में जमा करना होगा। अंक सत्रांक में जोड़े जाएंगे और अंतिम परिणाम का हिस्सा बनेंगे।

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पौधरोपण के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी पौधरोपण में सक्रिय सहभागिता के लिए अभिनव पहल की है। इस बार विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सत्रांक में पौधरोपण के अंकों का प्रावधान किया है। इससे विद्यार्थियों में उत्साह रहेगा और पौधे लगाकर उनका संरक्षण भी करेंगे।
धनराज मीणा, सहायक निदेशक, शिक्षा समग्र, बूंदी

02 Sept 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / कक्षा पांच से बारहवीं के विद्यार्थियों को पौधरोपण के अनुसार मिलेंगे अंक, बोर्ड में जुड़ेंगे सत्रांक

