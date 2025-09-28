सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों का फूटा आक्रोश, लगाया जाम

जाम लगाकर बैठे छात्र
तालेड़ा.बरूंधन. सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य व अध्यापकों के द्वारा दुव्र्यवहार से परेशान होकर डाबी बरुंधन मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस समझाइश के बाद छात्रों ने रोड से हट कर स्कूल गेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि जली हुई रोटियां व पानी की तरह दाल सब्जी दी जाती है, जिसे कुत्ते भी नहीं खा सकते।प्राचार्य व अध्यापकों के द्वारा अभिभावकों व छात्रों के लिए अपशब्द बोले जाते हैं। शिकायत करने पर भविष्य खराब करने को कहा जाता है।प्राचार्य अपने परिवार के साथ विद्यालय परिसर भवन में ही रहते हैं। छात्राओं को अश्लील बातेँ कर परेशान करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन छात्राएं अपनी मान मर्यादा को लेकर खुलासा नहीं कर पा रही हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्राएं बाहर आने लगी तो उन्हें विद्यालय में ही रोक लिया है। सूचना पर तहसीलदार दोपहर 12 बजे पहुंचे।प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की गई तथा विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।
लगाए गंभीर आरोप
सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं।विद्यालय के प्राचार्य के पुत्र द्वारा मारपीट करना, छात्रों व छात्राओं पर मानसिक रूप से दबाव बनाए जाने, खाने में जली हुई रोटियां,पानी की तरह सब्जी देना, शिकायत करने पर धमकाने आदि आरोप लगाए।
सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों द्वारा डाबी रोड पर जाम लगा दिया गया था, जिसे छात्रों से समझाइश कर हटा लिया गया है। विद्यालय के प्राचार्य व अध्यापकों के बारे समिति बनाकर छात्रों की समस्याओं की जांच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौंपी जाएगी।
बनवारी लाल शर्मा तहसीलदार तालेड़ा।
जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य का व्यवहार सही नहीं होने से छात्रों द्वारा सडक़ पर जाम लगा दिया था। मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाकर कर जाम खुलवाया। प्राचार्य को बुलाकर छात्रों से बातचीत करवाई गई।छात्रों को जांच का आश्वासन दिया गया है।
अजीत सिंह, बागडोलिया थाना अधिकारी तालेड़ा।
छात्रों ने प्राचार्य व विद्यालय में आ रही समस्या को लेकर पर सडक़ जाम कर धरना प्रदर्शन किया था। जिला कलक्टर के निर्देश पर समिति बनाकर निष्पक्ष जांच की जाएगी।
रतन लाल मीणा, सहायक निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
