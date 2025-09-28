सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों का फूटा आक्रोश, लगाया जाम

तालेड़ा.बरूंधन. सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य व अध्यापकों के द्वारा दुव्र्यवहार से परेशान होकर डाबी बरुंधन मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस समझाइश के बाद छात्रों ने रोड से हट कर स्कूल गेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि जली हुई रोटियां व पानी की तरह दाल सब्जी दी जाती है, जिसे कुत्ते भी नहीं खा सकते।प्राचार्य व अध्यापकों के द्वारा अभिभावकों व छात्रों के लिए अपशब्द बोले जाते हैं। शिकायत करने पर भविष्य खराब करने को कहा जाता है।प्राचार्य अपने परिवार के साथ विद्यालय परिसर भवन में ही रहते हैं। छात्राओं को अश्लील बातेँ कर परेशान करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन छात्राएं अपनी मान मर्यादा को लेकर खुलासा नहीं कर पा रही हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्राएं बाहर आने लगी तो उन्हें विद्यालय में ही रोक लिया है। सूचना पर तहसीलदार दोपहर 12 बजे पहुंचे।प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की गई तथा विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।

