उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तैयार, रेलवे प्रशासन ने बंद किया रास्ता

ऐसा बना था भवन

तालेड़ा ब्लॉक के कोथ्या गांव में रेलवे की सीमा के निकट सरकारी भूमि पर 52 लाख की लागत से भवन का निर्माण कार्य लगभग 1 वर्ष से अधिक समय पहले शुरू करवाया गया था। उक्त भवन में यहां आने वाले मरीजों की सुविधा व ग्रामीणों को सुविधा देखते हुए आठ कमरों का भवन तैयार किया गया था। जिसमें दो आवास, दो रसोई, लैट्रिन बाथरूम, वहीं अस्पताल परिसर के लिए तीन लेटरिंग बाथरूम, कन्सुलेशन, प्रतीक्षा रूम, लेबर रूम, विजलेस सेंटर सहित अन्य तमाम सुविधाएं भवन निर्माण के दौरान की गई थी। लेकिन यहां पर ब्लॉक चिकित्सा विभाग द्वारा रेलवे की सीमा में रास्ता निकालने को लेकर अब 52 लाख की लागत का भवन विवादों के घेरे में गिरता जा रहा है।