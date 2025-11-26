Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तैयार, रेलवे प्रशासन ने बंद किया रास्ता

क्षेत्र के कोथ्या गांव में 52 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र तैयार हो चुका है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 26, 2025

उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तैयार, रेलवे प्रशासन ने बंद किया रास्ता

रामगंजबालाजी कोथया उप स्वास्थ्य केंद्र पर रेलवे की सड़क सीमा में रास्ता निकालने के बाद लगाई गई एंगल।

रामगंजबालाजी. क्षेत्र के कोथ्या गांव में 52 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र तैयार हो चुका है। उप स्वास्थ्य केंद्र तैयार होने के बाद में कुछ ही दिनों बाद में इसकी उद्घाटन की तिथि तय होकर इसका उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित था। लेकिन कुछ दिनों पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र के मुय मार्ग को रेलवे की सीमा में निकल रही सीसी सड़क से जोड़ दिया गया।

रेलवे की सीमा में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र का मुय द्वार निकाल दिया गया। ऐसे में रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेलवे की सीमा में लगभग 50 फीट से अधिक की एंगल लगाकर उक्त मार्ग को बंद कर दिया गया। अब उक्त मार्ग बंद होने के बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र में जाने आने का कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसे में 52 लाख की लागत से बनाया गया भवन अब रास्ते के अभाव में उद्घाटन का इंतजार कर रहा है।

ऐसा बना था भवन
तालेड़ा ब्लॉक के कोथ्या गांव में रेलवे की सीमा के निकट सरकारी भूमि पर 52 लाख की लागत से भवन का निर्माण कार्य लगभग 1 वर्ष से अधिक समय पहले शुरू करवाया गया था। उक्त भवन में यहां आने वाले मरीजों की सुविधा व ग्रामीणों को सुविधा देखते हुए आठ कमरों का भवन तैयार किया गया था। जिसमें दो आवास, दो रसोई, लैट्रिन बाथरूम, वहीं अस्पताल परिसर के लिए तीन लेटरिंग बाथरूम, कन्सुलेशन, प्रतीक्षा रूम, लेबर रूम, विजलेस सेंटर सहित अन्य तमाम सुविधाएं भवन निर्माण के दौरान की गई थी। लेकिन यहां पर ब्लॉक चिकित्सा विभाग द्वारा रेलवे की सीमा में रास्ता निकालने को लेकर अब 52 लाख की लागत का भवन विवादों के घेरे में गिरता जा रहा है।

एक किलोमीटर की सीसी सड़क है रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता
अथड़ा गांव जाने वाले मार्ग से रेलवे की पटरी के साथ-साथ होते रेलवे स्टेशन जाने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी की सड़क का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा करवाया गया था। उक्त सड़क पर रेलवे स्टेशन पर जाने वाले जाने वाले लोगों का व किसानों के खेतों में जाने के लिए मार्ग था। लेकिन यहां बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों द्वारा रेलवे की सीमा में रास्ता निकाल देने के बाद में अब रेलवे प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई और यहां पर दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे की सीमा में एंगल से बंद कर दिया गया।

उधर इस मामले को लेकर तालेड़ा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी आशीष अग्रवाल ने इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहां तक की भवन का निर्माण किस योजना के तहत हुआ वह बात भी बताने से इनकार कर दिया। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र कोथ्या का मुख्य रास्ता रेलवे की सीमा में खोला गया था, जिसे लोहे की एंगल से बंद कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है।

मिलती ग्रामीणों को सुविधा
उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होने के बाद में कोथ्या गांव सहित अन्य गांव के लोगों को सड़क किनारे केंद्र होने के चलते इसका लाभ मिलता। लेकिन चिकित्सा विभाग की अनदेखी के चलते रेलवे की सीमा में रास्ता निकाल देने के बाद में अब यहां बने बने भवन का उद्घाटन कार्य भी अटक गया है। अब उक्त भवन का रास्ते का निस्तारण होने के बाद ही भवन उपयोगी साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तैयार, रेलवे प्रशासन ने बंद किया रास्ता

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश के सरहदी जिलों तक सिमटा सारस का कलरव, दिनोंदिन घटती तादाद

प्रदेश के सरहदी जिलों तक सिमटा सारस का कलरव, दिनोंदिन घटती तादाद
बूंदी

दस लाख के कैमरों पर जमी लापरवाही की धूल

दस लाख के कैमरों पर जमी लापरवाही की धूल
बूंदी

कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज

कमलेश्वर महादेव मार्ग के नाले पर 55 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज
बूंदी

Bundi: भतीजे की शादी में गए BJP नेता के परिवार पर जानलेवा हमला, कांग्रेस पार्षद पति पर लगे ये गंभीर आरोप

Bundi-Attack
बूंदी

प्रशासन ने दुगारी में 108 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया

प्रशासन ने दुगारी में 108 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.