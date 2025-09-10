गायों में लंपी रोग के लक्षण, किसान चितिंत

जानकारी के अनुसार गत दिनों से गांवों में कुछ गायों व बछड़ों के शरीर पर लंपी के लक्षण नजर आने से पशुपालक चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी दी है। लेकिन उन्होंने कोई टीकाकरण या उपचार शुरू नहीं किया है।