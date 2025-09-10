गायों में लंपी रोग के लक्षण, किसान चितिंत

हिण्डोली. कस्बे सहित कई गांवों में इन दिनों गायों व बछड़ों में लंपी नामक बीमारी के लक्षण नजर आने से पशुपालकों में चिंता बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार गत दिनों से गांवों में कुछ गायों व बछड़ों के शरीर पर लंपी के लक्षण नजर आने से पशुपालक चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी दी है। लेकिन उन्होंने कोई टीकाकरण या उपचार शुरू नहीं किया है।
पंचायत समिति के पूर्व उपप्रधान रितुराज पारीक ने बताया कि कस्बे में गायों के लंपी बीमारी नजर आ रही है। लेकिन पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं। जिससे यह रोग ओर फैलने की संभावना है।
पारीक ने बताया कि गायों को बचाने के लिए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से बीमार पशुओं के लिए क्वारेंटन सेंटर बनाकर उनका उपचार शुरू करवाना चाहिए। अन्यथा बीमारी अधिक फैलने की संभावना रहेगी।
फिलहाल लंपी के कुछ मामले सामने आए हैं। जहां पर पशु लंपी से पीड़ित हैं उनका उपचार शुरू कर दिया है।क्वांरेटन सेंटर नहीं बना है। बीमारी अधिक नहीं फैल रही है।
डॉ. महावीर खत्री, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हिण्डोली