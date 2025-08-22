तालेड़ा अस्पताल बना तालाब, मरीज परेशान, प्रशासन मौन

तालेड़ा. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को बरसात होने के साथ अस्पताल में पानी भर गया है। चिकित्सक के कक्ष से लेकर परिसर तक पानी पानी हो गया है। अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल तालाब बन जाने से सभी व्यवस्था चौपट हो गई हैं। बाहरी नाले की मरम्मत या निर्माण नहीं होने से बरसात में पानी अस्पताल में प्रवेश कर जाता हैं।
जब तक नाला टूट कर दोबारा निर्माण नहीं हो जाता समस्या बनी रहेगी। कई बार प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी समाधान नहीं किया गया है। प्रशासन की लापरवाही से अस्पताल में मरीजों व चिकित्सकों कई बार समस्या झेलनी पड़ रही हैं। अस्पताल में पानी भरने का मामला राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित करके उजागर किया था। क्षेत्र का एकमात्र उपखण्ड पर अस्पताल होने से मरीजों का आना जाना लगा रहता है। रात से लगातार बारिश के चलते अस्पताल में पानी से डेंटल, एक्सरे, बीपी, शुगर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कक्ष, दवा वितरण कक्ष, डॉक्टर्स ओपीडी, नर्सिंग स्टॉफ, भर्ती व दवा वितरण सहित अस्पताल परिसर में पानी भर गया है।
अस्पताल से बाहर वाले नाले से पानी भर जाता है, जब तक नाला को हटाकर दोबारा निर्माण नहीं किया जाता, तब तक समस्या बनी रहेगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों सहित स्थानीय प्रशासन को लिखित में अवगत करवा दिया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। दवाइयां खराब हो चुकी हैं। चिकित्सकों के बैठकर मरीजों के इलाज करने की जगह नहीं बचती हैं। तेज बारिश होने पर अस्पताल में समस्या उत्पन्न होती है।
डॉ. लक्ष्मी वर्मा, प्रभारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तालेड़ा