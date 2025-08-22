तालेड़ा अस्पताल बना तालाब, मरीज परेशान, प्रशासन मौन

जब तक नाला टूट कर दोबारा निर्माण नहीं हो जाता समस्या बनी रहेगी। कई बार प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी समाधान नहीं किया गया है। प्रशासन की लापरवाही से अस्पताल में मरीजों व चिकित्सकों कई बार समस्या झेलनी पड़ रही हैं। अस्पताल में पानी भरने का मामला राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित करके उजागर किया था। क्षेत्र का एकमात्र उपखण्ड पर अस्पताल होने से मरीजों का आना जाना लगा रहता है। रात से लगातार बारिश के चलते अस्पताल में पानी से डेंटल, एक्सरे, बीपी, शुगर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कक्ष, दवा वितरण कक्ष, डॉक्टर्स ओपीडी, नर्सिंग स्टॉफ, भर्ती व दवा वितरण सहित अस्पताल परिसर में पानी भर गया है।