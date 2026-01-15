15 जनवरी 2026,

गुरुवार

बूंदी

एक माह से सूखे नल, सर्दी में भी प्यासे लोग

ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 सहित आसपास के मोहल्लों में बीते एक माह से पानी की मोटर खराब पड़ी है।

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 15, 2026

एक माह से सूखे नल, सर्दी में भी प्यासे लोग

बडाखेडा. एक माह से खराब पड़ी पानी की मोटर।

बड़ाखेड़ा. ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 सहित आसपास के मोहल्लों में बीते एक माह से पानी की मोटर खराब पड़ी है। इसके चलते पूरे वार्ड में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। घर-घर नल सूखे पड़े हैं, बर्तनों में पानी नहीं है और लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूर-दराज भटकने को मजबूर हैं।

सर्दी के मौसम में हालात और अधिक कष्टदायक हो गए हैं। सुबह-सुबह ठंड में महिलाएं खाली बर्तन और मटके लेकर पानी की तलाश में निकलने को मजबूर हैं। ठिठुरती ठंड में लंबी दूरी तय कर पानी लाना आसान नहीं, फिर भी मजबूरी उन्हें बाहर निकलने पर विवश कर रही है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जल संकट की जानकारी ग्राम पंचायत प्रशासन और ग्राम विकास अधिकारी को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। आश्वासन जरूर मिले, पर जमीनी स्तर पर व्यवस्था बहाल करने के प्रयास नजर नहीं आए, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि शीघ्र ही खराब पड़ी पानी की मोटर की मरम्मत या नई मोटर लगाकर नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

बस स्टैंड के पास पानी की मोटर एक माह से खराब होने की जानकारी मिली है, ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से मोटर ठीक कराने के निर्देश दिए गए है ताकि कस्बे में जिन मोहल्लो में पानी की समस्या आ रही है वहां पानी की सप्लाई सही तरीके से करवाई जाए
भानु प्रताप सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति के.पाटन

Published on:

15 Jan 2026 06:53 pm

बूंदी / एक माह से सूखे नल, सर्दी में भी प्यासे लोग

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

