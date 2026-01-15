एक माह से सूखे नल, सर्दी में भी प्यासे लोग

बस स्टैंड के पास पानी की मोटर एक माह से खराब होने की जानकारी मिली है, ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से मोटर ठीक कराने के निर्देश दिए गए है ताकि कस्बे में जिन मोहल्लो में पानी की समस्या आ रही है वहां पानी की सप्लाई सही तरीके से करवाई जाए

भानु प्रताप सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति के.पाटन