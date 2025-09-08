तेजाजी मेला: मनमोहक झांकियों और करतबों ने किया आकर्षित

तालेड़ा. श्री वीर तेजाजी महाराज के मेले का रविवार को मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी शिवजी राम जाट व तालेड़ा तहसीलदार बनवारी लाल शर्मा ने विधिवत फीता काटकर शुभारम्भ किया।

शोभायात्रा में ग्रामीण वेश भूषा व संस्कृति की पहचान देखने को मिली है। श्री वीर तेजाजी महाराज की शोभायात्रा परम्परा के अनुसार रामेश्वर शिव मंदिर पर मेला समिति के सदस्य ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद महाआरती की। शोभायात्रा में देव विमान के साथ घोडों पर अंगरक्षक साथ चलते रहे।

तेजाजी के लोक गीतों पर महिलाएं, पुरुष नाचते गाते जयकारे लगाते रहे। शोभायात्रा कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए तेजाजी के थानक तक पहुंची, जहां अतिथियों ने फीता काट कर मेले का विधिवत उदघाटन किया। शोभायात्रा में स्कूली बालकों द्वारा देशभक्ति, शौर्य व वीरता को दर्शाने वाली तथा विभिन्न मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया। कस्बे में स्वागत द्वार पर पुष्पवर्षा के साथ शोभायात्रा की अगवानी की।