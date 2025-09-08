Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

तेजाजी मेला: मनमोहक झांकियों और करतबों ने किया आकर्षित

श्री वीर तेजाजी महाराज के मेले का रविवार को मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी शिवजी राम जाट व तालेड़ा तहसीलदार बनवारी लाल शर्मा ने विधिवत फीता काटकर शुभारम्भ किया। शोभायात्रा में ग्रामीण वेश भूषा व संस्कृति की पहचान देखने को मिली है।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 08, 2025

तालेड़ा. तेजाजी मेला शोभायात्रा में अखाड़ेबाज करतब करते हुए।

तालेड़ा. श्री वीर तेजाजी महाराज के मेले का रविवार को मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी शिवजी राम जाट व तालेड़ा तहसीलदार बनवारी लाल शर्मा ने विधिवत फीता काटकर शुभारम्भ किया।
शोभायात्रा में ग्रामीण वेश भूषा व संस्कृति की पहचान देखने को मिली है। श्री वीर तेजाजी महाराज की शोभायात्रा परम्परा के अनुसार रामेश्वर शिव मंदिर पर मेला समिति के सदस्य ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद महाआरती की। शोभायात्रा में देव विमान के साथ घोडों पर अंगरक्षक साथ चलते रहे।
तेजाजी के लोक गीतों पर महिलाएं, पुरुष नाचते गाते जयकारे लगाते रहे। शोभायात्रा कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए तेजाजी के थानक तक पहुंची, जहां अतिथियों ने फीता काट कर मेले का विधिवत उदघाटन किया। शोभायात्रा में स्कूली बालकों द्वारा देशभक्ति, शौर्य व वीरता को दर्शाने वाली तथा विभिन्न मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया। कस्बे में स्वागत द्वार पर पुष्पवर्षा के साथ शोभायात्रा की अगवानी की।

मेले भारतीय संस्कृति व सभ्यता के प्रतीक
तेजाजी महाराज के मेले का शुभारंभ समारोह के अतिथियों ने कहा कि मेले हमारी भारतीय संस्कृति व सभ्यता की धरोहर है, जिसमें होने वाले धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे, शांति व एकता के प्रतीक है। इस दौरान समारोह में मेला संयोजक हेतराम चांदना, मेला अध्यक्ष चेतन जैन, दीपक नारंग, पूर्व उपसरपंच हरीश गुप्ता, कोषाध्यक्ष जुगल शर्मा ने अतिथियों को मंच पर सम्मानित किया।

छह दिवसीय मेले का समापन
लाखेरी. शहर के जिक-जैक डेम स्थित तेजाजी थानक रंगमंच पर चल रहे छह दिवसीय मेले का समापन शनिवार देर रात हुआ। समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सरस डेयरी अध्यक्ष चैन ङ्क्षसह राठौड़ रहे। समिति की ओर से भंवरलाल सैनी, बाबूलाल सैनी, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश सैनी, राधेश्याम सैनी, महेंद्र सैनी, बाबूलाल मंत्री, सत्यनारायण, धनराज, तिलोक सैनी, राजु योगी, वार्ड पार्षद राजू सैनी, भोपा कालूलाल, सेवक हजारीलाल सैनी आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में
एक से बढक़र एक प्रस्तुति ने दर्शकों को देर रात तक थामे रखा। कलाकारों की अदाकारी और नृत्य ने ऐसा समां बांधा कि श्रोता भोर तक जमे रहे।

Published on:

08 Sept 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / तेजाजी मेला: मनमोहक झांकियों और करतबों ने किया आकर्षित

