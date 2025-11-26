प्रशासन ने दुगारी में 108 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया

पूर्व में तीन बार जारी हुए आदेश

दुगारी ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन बार-बार तिथियां बदलता रहा है। अब प्रशासन ने चौथी बार आदेश जारी कर चरागाह को अतिक्रमण मुक्त कराया। चरागाह भूमि पर नरेगा योजना में डोलबंदी करने के लिए 90 लाख रुपए की राशि स्वीकृत है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नही हटाए जाने से कार्य शुरू नही पा रहा था। प्रशासन ने पहली बार 3 जून को आदेश जारी कर 10 जून को भूमि का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण हटाने की तिथि तय करके राजस्व विभाग के पांच कार्मिकों की टीम गठित भी की गई। लेकिन उस दिन न सीमाज्ञान किया और न ही अतिक्रमण हटाया। उसके बाद उपखण्ड अधिकारी ने 16 जुलाई को 17 व 18 जुलाई को अतिक्रमण हटाने की तिथि तय करके पुलिस उपाधीक्षक को पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने को लिखते हुए तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर नायब तहसीलदार देई, दो कानूनगो व आठ पटवारियों की टीम गठित की गई। लेकिन उस दिन भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नही की गई। फिर उपखण्ड अधिकारी ने तीसरी बार 6 अक्टूबर को आदेश जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए 11 अक्टूबर की तिथि तय करके तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर पुलिस उपाधीक्षक से पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने व ग्राम पंचायत को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने को लिखा गया। लेकिन इस दिन भी अतिक्रमण नहीं हट पाया था।