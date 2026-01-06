6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बूंदी

Bundi: जाम के बाद प्रशासन बैकफुट पर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 8 जनवरी तक आवागमन बंद

क्षेत्र के पापड़ी रेलवे फाटक ओवरब्रिज के पास रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से मेगा हाइवे पर वाहनों का आवागमन बंद नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार सुबह लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर फिर जाम लगा दिया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 06, 2026

highway

Photo- Patrika

बूंदी. लबान. बड़ाखेड़ा. क्षेत्र के पापड़ी रेलवे फाटक ओवरब्रिज के पास रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से मेगा हाइवे पर वाहनों का आवागमन बंद नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार सुबह लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर फिर जाम लगा दिया। ग्रामीण जिला प्रशासन के आश्वासन के बावजूद एक्सप्रेस-वे से भारी वाहनों का आवागमन जारी रहने से आक्रोशित नजर आए।

जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद ग्रामीण टोल नाके पर पहुंचे और मामले से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। वहीं भाजपा नेताओं ने दूरभाष पर जिला कलक्टर को जाम की स्थिति से अवगत कराया।

इसके बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 8 जनवरी तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आवागमन स्थायी रूप से बंद करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। इस दौरान एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया। हादसे के बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है।

यह था मामला
उल्लेखनीय है कि पापड़ी रेलवे फाटक ओवरब्रिज के पास रविवार दोपहर एक अनियंत्रित ट्रक चौथ का बरवाड़ा की ओर पैदल जा रहे यात्रियों पर पलट गया था। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर जाम लगा दिया था। सूचना मिलते ही जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को 8 जनवरी तक बंद रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन सोमवार सुबह एक्सप्रेस-वे से वाहनों का आवागमन जारी रहने पर ग्रामीणों ने पुन: रेलवे स्टेशन तिराहे पर जाम लगा दिया।

जताई नाराजगी
भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन मीणा, लबान सरपंच बुद्धि प्रकाश, गुहाटा सरपंच सुनील मीणा, खरायता सरपंच बद्रीलाल मीणा एवं हेमंत पालीवाल सहित ग्रामीणों ने कलक्टर के आश्वासन के बावजूद एक्सप्रेस-वे वाहनों का मेगा हाइवे पर आवागमन बंद नहीं होने पर नाराजगी जताई। जाम के बाद प्रशासन हरकत में आया और अंतत: एक्सप्रेस-वे पर आवागमन बंद कराया गया।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया निर्णय
अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथमाता लक्खी मेला शुरू हो चुका है। कोटा-लालसोट मेगा हाइवे (लबान से कुस्तला) पर बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई-दिल्ली 8 लेन एक्सप्रेस-वे (गोपालपुरा कट) से आने वाले सभी भारी वाहनों को कोटा-बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग-52 तथा कुस्तला की ओर जाने वाले भारी वाहनों को कुस्तला-उनियारा-नैनवां-हिंडौली (एनएच-148डी) मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: जाम के बाद प्रशासन बैकफुट पर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 8 जनवरी तक आवागमन बंद

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने हाइवे पर लगाया ढाई घंटे जाम

धान बेचने जा रहा किसान ट्रैक्टर से उछलकर ट्रोले के पहिए के नीचे आया, मौके पर मौत
बूंदी

Rajasthan: हादसे में मृतकों और घायलों के परिवार को मिलेगा इतने लाख रुपए मुआवजा, 7 जनवरी तक बंद रहेगा एक्सप्रेस-वे

Bundi-Accident-Photos
बूंदी

‘कभी नहीं भूल पाऊंगा भयावह मंजर…’, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया बूंदी हादसे का दिल को झकझोर देने वाला हाल

Bundi Accident
बूंदी

Bundi: ‘अधूरी रह गई आखिरी ख्वाहिश…’, 1 साल के बेटे को गोद में लेकर रोती रही पत्नी, हादसे ने छीन लिया 3 बच्चों के सिर से पिता का साया

Bundi Accident
बूंदी

बूंदी में चौथ माता दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर पलटा ट्रक, 3 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग

Bundi accident
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.