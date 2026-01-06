Bundi: जाम के बाद प्रशासन बैकफुट पर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 8 जनवरी तक आवागमन बंद

यह था मामला

उल्लेखनीय है कि पापड़ी रेलवे फाटक ओवरब्रिज के पास रविवार दोपहर एक अनियंत्रित ट्रक चौथ का बरवाड़ा की ओर पैदल जा रहे यात्रियों पर पलट गया था। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर जाम लगा दिया था। सूचना मिलते ही जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को 8 जनवरी तक बंद रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन सोमवार सुबह एक्सप्रेस-वे से वाहनों का आवागमन जारी रहने पर ग्रामीणों ने पुन: रेलवे स्टेशन तिराहे पर जाम लगा दिया।