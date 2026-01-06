Bundi: जाम के बाद प्रशासन बैकफुट पर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 8 जनवरी तक आवागमन बंद

Photo- Patrika
बूंदी. लबान. बड़ाखेड़ा. क्षेत्र के पापड़ी रेलवे फाटक ओवरब्रिज के पास रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से मेगा हाइवे पर वाहनों का आवागमन बंद नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार सुबह लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर फिर जाम लगा दिया। ग्रामीण जिला प्रशासन के आश्वासन के बावजूद एक्सप्रेस-वे से भारी वाहनों का आवागमन जारी रहने से आक्रोशित नजर आए।
जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद ग्रामीण टोल नाके पर पहुंचे और मामले से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। वहीं भाजपा नेताओं ने दूरभाष पर जिला कलक्टर को जाम की स्थिति से अवगत कराया।
इसके बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 8 जनवरी तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर आवागमन स्थायी रूप से बंद करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। इस दौरान एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया। हादसे के बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है।
यह था मामला
उल्लेखनीय है कि पापड़ी रेलवे फाटक ओवरब्रिज के पास रविवार दोपहर एक अनियंत्रित ट्रक चौथ का बरवाड़ा की ओर पैदल जा रहे यात्रियों पर पलट गया था। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कोटा-लालसोट मेगा हाइवे पर जाम लगा दिया था। सूचना मिलते ही जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को 8 जनवरी तक बंद रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन सोमवार सुबह एक्सप्रेस-वे से वाहनों का आवागमन जारी रहने पर ग्रामीणों ने पुन: रेलवे स्टेशन तिराहे पर जाम लगा दिया।
जताई नाराजगी
भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन मीणा, लबान सरपंच बुद्धि प्रकाश, गुहाटा सरपंच सुनील मीणा, खरायता सरपंच बद्रीलाल मीणा एवं हेमंत पालीवाल सहित ग्रामीणों ने कलक्टर के आश्वासन के बावजूद एक्सप्रेस-वे वाहनों का मेगा हाइवे पर आवागमन बंद नहीं होने पर नाराजगी जताई। जाम के बाद प्रशासन हरकत में आया और अंतत: एक्सप्रेस-वे पर आवागमन बंद कराया गया।
यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया निर्णय
अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथमाता लक्खी मेला शुरू हो चुका है। कोटा-लालसोट मेगा हाइवे (लबान से कुस्तला) पर बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई-दिल्ली 8 लेन एक्सप्रेस-वे (गोपालपुरा कट) से आने वाले सभी भारी वाहनों को कोटा-बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग-52 तथा कुस्तला की ओर जाने वाले भारी वाहनों को कुस्तला-उनियारा-नैनवां-हिंडौली (एनएच-148डी) मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग