मंडी में व्यवस्था जुटाने दौड़ा प्रशासन, 20 होमगार्ड के जवान किए तैनात

पुलिस जाप्ता रहेगा तैनात

मंडी को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अब यहां पर अलग-अलग पॉइंट पर होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे।मंडी में व्यापारियों का माल बाहर निकालने के लिए मंडी के गेटों प्लेटफार्म व सडक़ पर वस्थित वाहनों को खड़े करने के लिए अलग-अलग जगह पर होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही मंडी के अंदर स्थाई रूप से पुलिस लाइन का एक हेड कांस्टेबल व तीन पुलिस जवान 24 घंटा मंडी में तैनात रहेंगे। मंडी सुचारू चलाने में किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी वर्ग के लोगों द्वारा अनावश्यक बाधा पैदा करने पर उनकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताकि मंडी का कार्य सुचारू चले और किसान परेशान ना हो।