मंडी में व्यवस्था जुटाने दौड़ा प्रशासन, 20 होमगार्ड के जवान किए तैनात

रामगंजबालाजी. कृषि उपज मंडी में व्यापारियों व आढ़तियों से व्यवस्थित मंडी चलाने को लेकर चर्चा करते अतिरिक्त जिला कलक्टर।
रामगंजबालाजी .कुंवारती कृषि उपज मंडी में शनिवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार वर्मा व अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा ने स्थितियों का जायजा लिया।
जानकारी अनुसार कृषि उपज मंडी में इस पूरे सप्ताह धान की बंपर आवक होने के बाद में मंडी के हालात विकट चल रहे थे।यहां पर माल का लदान नहीं होने के चलते कई किसानों का तीन दिन में माल बिक रहा था।इसके साथ ही कई किसानों को 48 घंटे में उपज खाली करने के लिए प्रवेश मिल रहा था। यहां पर हालात बेकाबू होने के बाद में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मंडी की स्थितियों का जायजा लेकर उसमें सुधार करने के प्रयास लगाया जा रहे है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मंडी में चल रहे नवनिर्मित प्लेटफार्म का कार्य तय समय अनुसार करने के निर्देश संवेदक को दिया।इसके साथ ही मंडी की खाली पड़ी भूमि में अन्य प्लेटफार्म को बनाने के लिए व वाहन पार्किंग के प्रस्ताव तैयार करने के सचिव को निर्देश दिया। शनिवार को मंडी सचिव कार्यालय में कई ङ्क्षबदुओं पर आढ़तिया संघ के पदाधिकारियों के साथ में सचिव ने बैठक लेकर निर्देश दिए।बैठक में मंडी सचिव क्रांति कुमार मीणा के साथ आढ़तिया संघ अध्यक्ष अनिल कुमार जैन, सचिव सुनील श्रृंगी ,प्रवक्ता मुरली मनोहर माहेश्वरी सहित अन्य पदाधिकारी ने भाग लिया।
व्यापारियों को सौंपी जिम्मेदारी
मंडी में लिए गए निर्णय के अनुसार अब मंडी के प्लेटफार्म की गलियों को माल लदान के लिए खाली रखा जाएगा।इसके साथ ही यहां पर किसानों को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए भी व्यापारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई।मंडी सचिव कार्यालय द्वारा आदेश जारी करने के बाद में सभी वर्ग को लोगों को अब सुवस्थित मंडी चलाने के निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही कोई भी अफवाह फैलाने व मंडी के कार्यों में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
माल का रोजाना लदान करने के निर्देश
कई व्यापारियों द्वारा मिलों पर सीधी धान की खरीद किए जाने के चलते यहां पर मंडी में उनका माल का लगान नहीं हो पा रहा था।ऐसे में शनिवार को सचिव ने मौखिक उन्हें फोन पर ऐसे व्यापारियों को सूचना देकर मंडी के माल का लदान रोजाना का रोजाना करवाने के निर्देश दिए।यदि व्यापारियों द्वारा किसी भी मिल पर खरीद करने के दौरान मंडी में उसका माल लदान नहीं किया गया तो उसका खरीद का लाइसेंस 7 दिन के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मिला प्रवेश
वहीं मंडी की सडक़ों पर पिछले दो दिन से अपनी उपज खाली करने के इंतजार में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों को शुक्रवार रात को प्रवेश मिला। किसानों के ट्रैक्टर वाले खाली होने के बाद में किसानों ने तीसरे दिन राहत की सांस ली। वहीं शनिवार को धान के दामों में भी 50 प्रति किवंटल की तेजी रही।
पुलिस जाप्ता रहेगा तैनात
मंडी को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अब यहां पर अलग-अलग पॉइंट पर होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे।मंडी में व्यापारियों का माल बाहर निकालने के लिए मंडी के गेटों प्लेटफार्म व सडक़ पर वस्थित वाहनों को खड़े करने के लिए अलग-अलग जगह पर होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही मंडी के अंदर स्थाई रूप से पुलिस लाइन का एक हेड कांस्टेबल व तीन पुलिस जवान 24 घंटा मंडी में तैनात रहेंगे। मंडी सुचारू चलाने में किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी वर्ग के लोगों द्वारा अनावश्यक बाधा पैदा करने पर उनकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताकि मंडी का कार्य सुचारू चले और किसान परेशान ना हो।
