राजमार्ग पर संपर्क सड़क बन गई पार्किंग

अंडर पास के नीचे हुआ अतिक्रमण

वहीं नमाना रोड अंडर पास के नीचे वापस लोगों द्वारा अतिक्रमण करना शुरू कर दिया गया। अंडरपास के नीचे कई फूल वालों सब्जी विक्रेताओं व पानी पतासे के ठेले लगाने के बाद में यहां से नमाना जाने वाले मार्ग पर दिनभर जाम के हालात बने रहते हैं। कई बार स्थितियां बहुत विकट हो जाती है। कई वाहन चालकों को यहां 15 से 20 मिनट तक जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। कुछ माह पूर्व हाइवे कंपनी द्वारा यहां का अतिक्रमण हटाया गया था। लेकिन वापस अतिक्रमियों द्वारा अंडरपास के नीचे सामान जमा कर दुकान लगाने के बाद में यहां खरीद करने वाले लोगों से दिन भर जाम के हालात पैदा होते हैं।