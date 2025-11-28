Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

राजमार्ग पर संपर्क सड़क बन गई पार्किंग

राजमार्ग 52 पर नमाना रोड की संपर्क सड़क पर ओवर लोड सरसों के काट से भरे वाहनों का जमावड़ा लगने से यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित होने का सिलसिला जारी है।

2 min read
बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 28, 2025

राजमार्ग पर संपर्क सड़क बन गई पार्किंग

रामगंजबालाजी राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नमाना रोड की संपर्क सड़क पर खड़े काट से भरे औवर लोड ट्रैक्टर ट्रॉलिया।

रामगंजबालाजी. राजमार्ग 52 पर नमाना रोड की संपर्क सड़क पर ओवर लोड सरसों के काट से भरे वाहनों का जमावड़ा लगने से यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित होने का सिलसिला जारी है।

जानकारी अनुसार यहां पर नमाना रोड पर ओवर ब्रिज बनने के बाद में दोनों तरफ दर्जनों गांव में जाने वाले वाहन चालकों के लिए दोनों तरफ संपर्क सड़कें बनाई गई थी। यहां पर बनाई गई सम्पर्क सड़कों पर आसपास के गांवो की फैक्ट्री में जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कई घंटों तक खड़े हो जाने के बाद में यहां पर आए दिन दुर्घटना घटित होने का सिलसिला जारी है। इस मामले को लेकर हाइवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों द्वारा गंभीरता नहीं बरती जाती।

उक्त मार्ग पर निकलने वाले वाहन चालकों के लिए दिनभर व रात में भी समस्या पैदा कर रही है। और इसी का नतीजा है कि यहां पर वाहनों को निकालने वाले लोग आए दिन या तो जाम में फंस रहे हैं। या दुर्घटना का शिकार हो रहे है। आसपास के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। यदि समय रहते पेट्रोलिंग के कर्मचारियों द्वारा सड़क को खाली नहीं करवाया गया तो ग्रामीणों को मजबूरन हाइवे के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा।

उधर इस मामले को लेकर हाइवे पेट्रोलिंग इंचार्ज रामसहाय गुर्जर ने बताया कि संपर्क सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा करने को लेकर ट्रैक्टर चालकों को हिदायत दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब उच्च अधिकारियों के निर्देशन के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा व यातायात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अंडर पास के नीचे हुआ अतिक्रमण
वहीं नमाना रोड अंडर पास के नीचे वापस लोगों द्वारा अतिक्रमण करना शुरू कर दिया गया। अंडरपास के नीचे कई फूल वालों सब्जी विक्रेताओं व पानी पतासे के ठेले लगाने के बाद में यहां से नमाना जाने वाले मार्ग पर दिनभर जाम के हालात बने रहते हैं। कई बार स्थितियां बहुत विकट हो जाती है। कई वाहन चालकों को यहां 15 से 20 मिनट तक जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। कुछ माह पूर्व हाइवे कंपनी द्वारा यहां का अतिक्रमण हटाया गया था। लेकिन वापस अतिक्रमियों द्वारा अंडरपास के नीचे सामान जमा कर दुकान लगाने के बाद में यहां खरीद करने वाले लोगों से दिन भर जाम के हालात पैदा होते हैं।

Published on:

28 Nov 2025 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / राजमार्ग पर संपर्क सड़क बन गई पार्किंग

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

