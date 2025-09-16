नैनवां के दहेलवालजी मेले से खो गई बाजूबंद व बूंदी की फूंदी

नैनवां. लोक संस्कृति व कला की पहचान हाथों में गोदना व तो दांतों में चौंप लगवाती देहाती बालाएं, बाजूबंध की झूमा, बूंदी की फूंदी खरीदती महिलाएं, तो अलगोजों की धुन पर हाथ में छतरिया लेकर नृत्य करते ग्रामीण। एक दशक से लोक संस्कृति के यह नजारें लुप्त हो गए। तब से ही लोक संस्कृति व कला की पहचान वाले एक पखवाड़े तक चलने वाले नैनवां के दहेलवालजी मेले का स्वरूप ही बदल गया। मेले में अब न कोई गोदनें वाले आ रहे है और न ही चौंप लगाने वाले न बूंदी की फूंदी बेचने वालों की दुकाने लगती है तो न अलगोजों के संग नृत्य करने वाले ग्रामीण पहुंचते है।