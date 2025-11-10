तेरे नाम पर मर जाऊ ...गीत पर थिरके दर्शक,वंदे मातरम गीत से गूंज उठा

बूंदी . बूंदी महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार रात नवल सागर पार्क पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम सिने संध्या बॉलीवुड सिंगर और इंडियन आइडल विजेता सलमान अली के नाम रही। बॉलीवुड सिंगर ने कार्यक्रम में एकल प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर आते ही उन्होंने सुरों और ताल की ऐसी छटा बिखेरी की पूरा वातावरण संगीत की लहरों में डूब गया और दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। उनकी दमदार आवाज से प्रभावित होकर दर्शक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और संगीत की धुन पर झूमने लगे। सलमान अली ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत तेरे नाम से जी लू तेरे नाम से मर जाऊ तूने क्या कर डाला…,मेरे रश्के कमर…,सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम…,तेरे मस्त मस्त दो नैन और आवारा (दबंग) व फिर मोहब्बत करने चला है…जैसे गीतों से मंच पर जोश भर दिया। इसके बाद वंदे मातरम व केसरिया बालम पधारो म्हारो देश गाकर वातावरण को देशभक्ति मय बना दिया। जैसे ही देश भक्ति गीत गाया तो लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर झूमने लगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभापति सरोज अग्रवाल, जिला कलक्टर अक्षय गोदारा व पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने दीप प्रज्जवलन करके की। पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर सैनी ने आभार जताया।