बूंदी

तेरे नाम पर मर जाऊ …गीत पर थिरके दर्शक,वंदे मातरम गीत से गूंज उठा

बूंदी महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार रात नवल सागर पार्क पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम सिने संध्या बॉलीवुड ङ्क्षसगर और इंडियन आइडल विजेता सलमान अली के नाम रही। बॉलीवुड ङ्क्षसगर ने कार्यक्रम में एकल प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 10, 2025

तेरे नाम पर मर जाऊ ...गीत पर थिरके दर्शक,वंदे मातरम गीत से गूंज उठा

बूंदी महोत्सव के तहत आयोजित सिने संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देता बॉलीवुड सिंगर सलमान अली व उपस्थित श्रोता।

बूंदी . बूंदी महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार रात नवल सागर पार्क पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम सिने संध्या बॉलीवुड सिंगर और इंडियन आइडल विजेता सलमान अली के नाम रही। बॉलीवुड सिंगर ने कार्यक्रम में एकल प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर आते ही उन्होंने सुरों और ताल की ऐसी छटा बिखेरी की पूरा वातावरण संगीत की लहरों में डूब गया और दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। उनकी दमदार आवाज से प्रभावित होकर दर्शक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और संगीत की धुन पर झूमने लगे। सलमान अली ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत तेरे नाम से जी लू तेरे नाम से मर जाऊ तूने क्या कर डाला…,मेरे रश्के कमर…,सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम…,तेरे मस्त मस्त दो नैन और आवारा (दबंग) व फिर मोहब्बत करने चला है…जैसे गीतों से मंच पर जोश भर दिया। इसके बाद वंदे मातरम व केसरिया बालम पधारो म्हारो देश गाकर वातावरण को देशभक्ति मय बना दिया। जैसे ही देश भक्ति गीत गाया तो लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर झूमने लगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभापति सरोज अग्रवाल, जिला कलक्टर अक्षय गोदारा व पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने दीप प्रज्जवलन करके की। पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर सैनी ने आभार जताया।

दर्शकों को रेंचो ने गुदगुदाया
कार्यक्रम के दौरान ग्रेट इंडियन लाफ्टर चेलेंज फेम के रेंचो राजा ने भी लोगों को खूब गुदगुदाया। मंच से लोगों को कॉमेडी सुनाकर हंसने पर मजबूर कर दिया। रेंचो की कॉमेडी सुन सभी मंत्र मुग्ध
हो गए।

10 Nov 2025 12:13 pm

10 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / तेरे नाम पर मर जाऊ …गीत पर थिरके दर्शक,वंदे मातरम गीत से गूंज उठा

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

सुखमहल में पावणों ने चखा हाड़ौती का पसंदीदा कत्त-बाफले का स्वाद

सुखमहल में पावणों ने चखा हाड़ौती का पसंदीदा कत्त-बाफले का स्वाद
बूंदी

घरों में दौड़ा करंट, नौ घरों में लाखों के उपकरण जले

घरों में दौड़ा करंट, नौ घरों में लाखों के उपकरण जले
बूंदी

विदेशी पर्यटकों में साफा बांधने की दिखी होड़, की जोर आजमाइश

विदेशी पर्यटकों में साफा बांधने की दिखी होड़, की जोर आजमाइश
बूंदी

खेतों में जाने का रास्ता नहीं, हर बार उठाना पड़ता है नुकसान

खेतों में जाने का रास्ता नहीं, हर बार उठाना पड़ता है नुकसान
बूंदी

बेंच और बार का मधुर संबंध न्यायिक कार्यप्रणाली की मजबूती की आधारशिला

बेंच और बार का मधुर संबंध न्यायिक कार्यप्रणाली की मजबूती की आधारशिला
बूंदी
