Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

भजन संध्या में बही भक्ति की बयार

कस्बे में स्थित दिव्यश्रीश्याम मंदिर देईधाम पर शनिवार को कोटा से बाबा श्याम की डाक निशान यात्रा पहुंचने पर भजन संध्या का आयोजन हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 27, 2025

भजन संध्या में बही भक्ति की बयार

देई. दिव्यश्रीश्याम मंदिर देईधाम पर पहुंची डाक निशान यात्रा में शामिल निशान व श्रद्धालु।

देई. कस्बे में स्थित दिव्यश्रीश्याम मंदिर देईधाम पर शनिवार को कोटा से बाबा श्याम की डाक निशान यात्रा पहुंचने पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्रीश्याम सखा संस्थान सदस्य विनोद बिहारी शर्मा ने बताया कि श्रीश्याम परिवार संस्था कोटा के तत्वावधान में निशान यात्रा आने पर भजन संध्या में दिल्ली से संदीप शर्मा, निवाई राजू खण्डेलवाल, कोटा संजय अग्रवाल, देई राजेन्द्र अग्रवाल, कोटा दीप अग्रवाल, राजू वाजपेयी, कमल गुप्ता, वंदना शर्मा, रिद्धी बराला, कन्हैया प्रजापत, सुनील सांवरा देईधाम से सोनी ब्रदर्स, सुनील गौतम सहित कई श्याम भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए, जिस पर उपस्थित श्रद्धालुओ ने भाव विभोर होकर नृत्य किए। निशान यात्रा का देई में बूंदी रोड पर पेट्रोल पप से निशान यात्रा का स्वागत कर जुलूस के रूप में आतिशबाजी के साथ प्रवेश किया। मार्ग में जगह-जगह पर स्वागत हुआ। देई में श्रीक्षेमकरी मातेश्वरी, तलाई वाले बालाजी व बाबा श्याम के निशान चढ़ाए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / भजन संध्या में बही भक्ति की बयार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन विभाग को भूमि आवंटित, सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर

वन विभाग को भूमि आवंटित, सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर
बूंदी

प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता

प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता
बूंदी

Rajasthan Weather: 20 घंटे लगातार बारिश से किसानों के हाल-बेहाल, 1 फीट खोला गुढ़ा बांध का गेट, अगले 48 घंटे रहेगा ‘चक्रवाती तूफान’ का असर

बूंदी

बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर

बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर
बूंदी

मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, धान कटाई में तेजी आई

मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, धान कटाई में तेजी आई
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.