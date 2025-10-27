भजन संध्या में बही भक्ति की बयार

देई. कस्बे में स्थित दिव्यश्रीश्याम मंदिर देईधाम पर शनिवार को कोटा से बाबा श्याम की डाक निशान यात्रा पहुंचने पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्रीश्याम सखा संस्थान सदस्य विनोद बिहारी शर्मा ने बताया कि श्रीश्याम परिवार संस्था कोटा के तत्वावधान में निशान यात्रा आने पर भजन संध्या में दिल्ली से संदीप शर्मा, निवाई राजू खण्डेलवाल, कोटा संजय अग्रवाल, देई राजेन्द्र अग्रवाल, कोटा दीप अग्रवाल, राजू वाजपेयी, कमल गुप्ता, वंदना शर्मा, रिद्धी बराला, कन्हैया प्रजापत, सुनील सांवरा देईधाम से सोनी ब्रदर्स, सुनील गौतम सहित कई श्याम भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए, जिस पर उपस्थित श्रद्धालुओ ने भाव विभोर होकर नृत्य किए। निशान यात्रा का देई में बूंदी रोड पर पेट्रोल पप से निशान यात्रा का स्वागत कर जुलूस के रूप में आतिशबाजी के साथ प्रवेश किया। मार्ग में जगह-जगह पर स्वागत हुआ। देई में श्रीक्षेमकरी मातेश्वरी, तलाई वाले बालाजी व बाबा श्याम के निशान चढ़ाए गए।