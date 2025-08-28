पांचवें दिन भी नही जोड़ी टूटी पाइप लाइन

नैनवां. पाईबालापुरा पेयजल योजना से नैनवां आ रही पाइपलाइन की बुधवार को भी मरम्मत शुरू नहीं हो पाई। पांच दिन से टूटी पड़ी पाइप लाइन के कारण पेयजल योजना का पानी नैनवां नहीं पहुंच पाने से जलापूर्ति व्यवस्था बिगड़ी हुई है। शहर में अभी फुलेता नदी के दो, हाउसिंग बोर्ड के एक नलकूप व देइपोल के एक कुएं से ही पानी मिल पा रहा है, जिनसे आवश्यकता का एक चौथाई पानी का ही मिल पा रहा है।