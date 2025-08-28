पांचवें दिन भी नही जोड़ी टूटी पाइप लाइन

नैनवां. पाईबालापुरा पेयजल योजना से नैनवां आ रही पाइपलाइन की बुधवार को भी मरम्मत शुरू नहीं हो पाई। पांच दिन से टूटी पड़ी पाइप लाइन के कारण पेयजल योजना का पानी नैनवां नहीं पहुंच पाने से जलापूर्ति व्यवस्था बिगड़ी हुई है। शहर में अभी फुलेता नदी के दो, हाउसिंग बोर्ड के एक नलकूप व देइपोल के एक कुएं से ही पानी मिल पा रहा है, जिनसे आवश्यकता का एक चौथाई पानी का ही मिल पा रहा है।
जल उत्पादन की कमी से बुधवार को भी दो टंकियां ही खाली ही रही, जिससे शहर के तीन चौथाई क्षेत्रों में जलापूर्ति नही हो पाई। तीन टंकियों में से सिर्फ एक टंकी ही भर पाई, जिससे तीन जोन में ही जलापूर्ति हो पाई है। प्रभावित क्षेत्रों में जलदाय विभाग ने जलापूर्ति के लिए दो टैंकर लगा रखे है। जिससे एक दिन में दो जोन में भी जलापूर्ति नहीं हो पा रही।