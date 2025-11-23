दानदाताओं में राजधानी अव्वल, छोटीकाशी दसवें पायदान पर

शिक्षा
बूंदी. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूलों की सूरत बदलने में हमारे भामशाह रुचि ले रहे है। दानवीरों द्वारा स्कूलों में दी जा रही ऑनलाइन दान राशि से स्कूलों की कायाकल्प भी हो रही है। आलम यह है कि अक्टूबर माह में डोनेट टू-ए-स्कूल श्रेणी के तहत प्रदेश के 26 हजार 209 भामाशाहों ने आगे आकर 65 लाख 13 हजार 347 रुपए की राशि दान दी है। सबसे अधिक दान देने में राजधानी अव्वल है। वहीं छोटीकाशी बूंदी के 1165 दानदाताओं ने ट्रांजेक्शन्स के जरिए एक लाख रुपए दान कर प्रदेश में 10 वें पायदान पर स्थान बनाया है। जबकि बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर व झुंझुनूं जिले नीचले पायदान पर रहे। विद्यालय को न्यूनतम डोनेशन का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें उनको दानदाताओं से 100 से लेकर 300 रुपए प्रतिमाह लेना है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 12 प्रमुख ङ्क्षबदुओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ङ्क्षबदु विद्यालयों में प्राप्त ऑनलाइन डोनेशन है। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय को नियमित रूप से न्यूनतम स्तर पर भी डोनेशन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।
जिले के 668 विद्यालयों ने किया लक्ष्य पूर्ण
जिले में कुल 1226 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से वर्तमान में 668 विद्यालयों ने निर्धारित डोनेशन लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। इस बार 1 हजार 165 भामाशाह ने विद्यालय विकास के लिए दान दिया है। शेष विद्यालयों को भी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए है। सभी विद्यालय प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को निर्देष दिए हुए है कि वे अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी एवं समाजसेवी संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर स्कूल विकास में डोनेशन के लिए प्रेरित करें।
ऑनलाइन से बढ़ रहा दानवीरों में क्रेज
शिक्षा विभाग ने स्कूलों के विकास के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल शुरू किया हुआ है। पहले भामाशाहों को दान के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता था। जबसेे विद्यालय विकास के लिए दान देने की सुविधा ऑनलाइन हुआ दानदाताओं का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पोर्टल के जरिए दी जाने वाली सहयोग राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत छूट का प्रावधान है।
यह काम में आ रही दान की राशि
कक्षाओं के सुंदरीकरण,
पुस्तकालय एवं खेल सामग्री उन्नयन,
स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास,
आई.सी.टी. उपकरणों की उपलब्धता
इनका कहना है
ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में ऑनलाइन डोनेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह पहल न केवल विद्यालयों की भौतिक एवं शैक्षणिक सुविधाओं के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जिले की स्कूल रैंङ्क्षकग में भी इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।
दलीप सिंह गुर्जर,एडीपीसी,समग्र शिक्षा,बूंदी
