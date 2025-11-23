दानदाताओं में राजधानी अव्वल, छोटीकाशी दसवें पायदान पर

बूंदी. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूलों की सूरत बदलने में हमारे भामशाह रुचि ले रहे है। दानवीरों द्वारा स्कूलों में दी जा रही ऑनलाइन दान राशि से स्कूलों की कायाकल्प भी हो रही है। आलम यह है कि अक्टूबर माह में डोनेट टू-ए-स्कूल श्रेणी के तहत प्रदेश के 26 हजार 209 भामाशाहों ने आगे आकर 65 लाख 13 हजार 347 रुपए की राशि दान दी है। सबसे अधिक दान देने में राजधानी अव्वल है। वहीं छोटीकाशी बूंदी के 1165 दानदाताओं ने ट्रांजेक्शन्स के जरिए एक लाख रुपए दान कर प्रदेश में 10 वें पायदान पर स्थान बनाया है। जबकि बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर व झुंझुनूं जिले नीचले पायदान पर रहे। विद्यालय को न्यूनतम डोनेशन का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें उनको दानदाताओं से 100 से लेकर 300 रुपए प्रतिमाह लेना है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 12 प्रमुख ङ्क्षबदुओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ङ्क्षबदु विद्यालयों में प्राप्त ऑनलाइन डोनेशन है। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय को नियमित रूप से न्यूनतम स्तर पर भी डोनेशन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

