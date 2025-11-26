प्रदेश के सरहदी जिलों तक सिमटा सारस का कलरव, दिनोंदिन घटती तादाद

एक या कभी कभार दो सारस का दिखा जोड़ा

राज्य के दक्षिणी-पूर्वी व पूर्वी इलाके में मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश राज्यों की सरहद के निकट ही अब सारस पक्षी दिखाई दे रहे हैं और इन इलाकों में इनके नेस्टिंग की स्थिति भी चिंताजनक है। राज्य के कोटा महानगर के निकट उमेदगंज पक्षी विहार को सारसों के संरक्षण व प्रजनन के उद्देश्य से विकसित करने का प्रयोग वन विभाग ने किया, लेकिन विगत पांच सालों से मात्र एक या कभी कभार दो सारस का जोड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है और नेस्टिंग की कोई जानकारी नहीं है। कोटा व बूंदी के बीच बरधा बांध वेटलैंड पर लंबे समय से सारसों की बड़ी संख्या में उपस्थित बनी हुई है, लेकिन वहां इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है। देखने में आया है कि जलाशयों में मछली ठेके व पेटा काश्त भी इन पक्षियों के प्रजनन पर प्रतिकूल असर डाल रहे है।