कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। कार्यक्रम के दौरान विधायक शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं की भूमिका न्याय व्यवस्था की रीढ़ के समान होती है। उन्होंने कहा कि ‘‘बेंच और बार का मधुर संबंध न्यायिक कार्यप्रणाली की मजबूती की आधारशिला है। बूंदी अभिभाषक परिषद ने हमेशा इस परंपरा को बनाए रखा है। जिला सेशन जज शुक्ला ने कहा कि अभिभाषक केवल अपने मुवक्किलों के हित में ही नहीं, बल्कि समाज में न्याय और नैतिकता की भावना के प्रचारक भी होते हैं। इस मौके पर खेल सप्ताह के अंतर्गत आयोजित सभी खेलों के प्रभारियों, विजेताओं और उपविजेताओं को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया।