बेंच और बार का मधुर संबंध न्यायिक कार्यप्रणाली की मजबूती की आधारशिला
बूंदी. अभिभाषक परिषद की ओर से शहर के एक निजी रिसोर्ट में दीपावली स्नेह मिलन समारोह व खेल सप्ताह समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें खेल में विजेता रहे खिलाड़ियों का अतिथियों द्वारा उत्साहवर्धन करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अतिथि विधायक हरिमोहन शर्मा, जिला सेशन जज अजय शुक्ला, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक भेरूप्रकाश नागर, परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा व उपाध्यक्ष नारायण सिंह गौड़ रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। कार्यक्रम के दौरान विधायक शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं की भूमिका न्याय व्यवस्था की रीढ़ के समान होती है। उन्होंने कहा कि ‘‘बेंच और बार का मधुर संबंध न्यायिक कार्यप्रणाली की मजबूती की आधारशिला है। बूंदी अभिभाषक परिषद ने हमेशा इस परंपरा को बनाए रखा है। जिला सेशन जज शुक्ला ने कहा कि अभिभाषक केवल अपने मुवक्किलों के हित में ही नहीं, बल्कि समाज में न्याय और नैतिकता की भावना के प्रचारक भी होते हैं। इस मौके पर खेल सप्ताह के अंतर्गत आयोजित सभी खेलों के प्रभारियों, विजेताओं और उपविजेताओं को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया।
संचालन परिषद के सचिव अधिवक्ता संजय जैन ने किया। इस मौके पर फैमेली कोर्ट जज सुमन गुप्ता, एडीजे-1 विवेक शर्मा, एडीजे-2 मीनाक्षी मीणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सरिता मीणा, सीजेएम मनोज तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदित्य वशिष्ट सहित ओम डिंगल, कैलाश नामधरानी, रमेश कुमार भंडारी, दिनेश पारिक, नारायण सिंह हाडा, भूपेंद्र सहाय सक्सेना, पूर्व बार अध्यक्ष आनंद सिंह नरूका, कैलाश गुप्ता, पदम कासलीवाल, नवेद कैंसर, राकेश ठाकोर सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में झूमे
प्रवक्ता नोमी नैय्यर ने बताया कि समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। परिषद के सदस्यों ने मंच पर गीत-संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। फिरोज खान, अनुराग शर्मा, संजय शर्मा और कौशल गौड़ ने अपनी गीत गाकर सभी का दिल जीत लिया।
