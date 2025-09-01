दम्पती पर बेहोशी का केमिकल छिडक़ा, लाखों के सोने के आभूषण व नकदी ले गए

प्राणघातक हमले के आरोपी जेल भेजे

केशवरायपाटन. पुलिस ने प्राण घातक हमले करने के आरोप में दो जने को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि 11 अगस्त को वार्ड नंबर 16 निवासी मोहम्मद असद पुत्र इलियास अली पर प्राणघातक हमला करने के आरोप में वार्ड संख्या 16 निवासी नूर मेसर उर्फ नूरुद्दीन पुत्र इशाक मोहम्मद व सरफराज को आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों पुलिस रिमांड पर चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को घटनास्थल लेकर गई, जहां मौका रिपोर्ट के बाद न्यायालय में पेश किया गया।रंजिश को लेकर बाइक से आए तीन जनों ने चाकू से हमला किया था। वह मेडिकल से दवाई लेकर घर जा रहा था।