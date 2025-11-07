Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत

क्षेत्र के छप्पनपुरा, डगारिया, रेबारपुरा, पापड़ली, खोता, लक्ष्मीपुर और पचीपला गांवों को जोड़ने वाला डगारिया नहर मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 07, 2025

सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत

लबान. कीचड़ में तब्दील सड़क।

लबान. क्षेत्र के छप्पनपुरा, डगारिया, रेबारपुरा, पापड़ली, खोता, लक्ष्मीपुर और पचीपला गांवों को जोड़ने वाला डगारिया नहर मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है।

सात वर्षों से इस सड़क पर ग्रेवल नहीं डाला गया, जिससे सड़क उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क की खराब हालत के कारण लगभग 3000 बीघा जमीन के किसान फसलों को खेतों से बाहर निकालने में परेशान हैं। क्षेत्र के 80 किसानों की आजीविका इस मार्ग पर निर्भर है, लेकिन सड़क की दुर्दशा से किसानों को अपनी उपज घर तक लाने में परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। छप्पनपुरा निवासी गिरिराज मीणा, ढगारिया के विष्णु कुमार, रेबारपुरा के सुरेश रायका, पापड़ली के भंवरसिंह, और खोता के लेखराज सैनी ने बताया कि रास्ता इतना खराब है कि ट्रैक्टर या ट्रॉली तक निकलना मुश्किल हो गया है।

बरसात के बाद जगह-जगह कीचड़ और गहरे गड्ढों से यह मार्ग खतरनाक बन चुका है। कई बार उपज से भरी ट्रॉली गड्ढों के कारण पलटने से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही ग्रेवल निर्माण नहीं कराया गया तो फसलों को मंडी तक पहुंचाना भी चुनौती बन जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि डगारिया नहर मार्ग पर शीघ्र ग्रेवल निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो।

यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने के साथ सैकड़ों किसानों के खेतों में आवाजाही का एक मात्र रास्ता है। प्रशासन को प्राथमिकता से यहां सड़क निर्माण करवाना चाहिए। सीएडी व सम्बंधित विभाग को प्रस्ताव भिजवा रखे है।
केसी वर्मा, जिला परिषद सदस्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 06:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बूंदी में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ, ग्रामीण प्रतिभाओं में उत्साह की लहर

बूंदी में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ, ग्रामीण प्रतिभाओं में उत्साह की लहर
बूंदी

खेल मैदान न होने से प्रतिभाओं को नहीं मिल रही सुविधाएं

खेल मैदान न होने से प्रतिभाओं को नहीं मिल रही सुविधाएं
बूंदी

सरकारी कार्यालय में लगाया वार्ड का सफाई कर्मचारी, आक्रोशित लोगों ने झाडूृ लगाकर जताया विरोध

सरकारी कार्यालय में लगाया वार्ड का सफाई कर्मचारी, आक्रोशित लोगों ने झाडूृ लगाकर जताया विरोध
बूंदी

पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कोटा मार्ग सडक़ पर लगाया जाम

पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कोटा मार्ग सडक़ पर लगाया जाम
बूंदी

प्रदेश में 23 साल बाद फिर से मत्स्य पालन विभाग संभालेगा जिम्मेदारी, करेगा ठेके

प्रदेश में 23 साल बाद फिर से मत्स्य पालन विभाग संभालेगा जिम्मेदारी, करेगा ठेके
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.