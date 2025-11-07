सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत

बरसात के बाद जगह-जगह कीचड़ और गहरे गड्ढों से यह मार्ग खतरनाक बन चुका है। कई बार उपज से भरी ट्रॉली गड्ढों के कारण पलटने से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही ग्रेवल निर्माण नहीं कराया गया तो फसलों को मंडी तक पहुंचाना भी चुनौती बन जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि डगारिया नहर मार्ग पर शीघ्र ग्रेवल निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो।