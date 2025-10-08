दिव्यांग पुत्र की दो वर्ष से पेंशन बंद, चालू करवाने के लिए लोडिंग टेम्पो में लेकर एसडीएम के पास पहुंची मां

नैनवां. लोडिंग टेम्पो में दिव्यांग पुत्र को लेकर बैठी मां
नैनवां . अपने दिव्यांग पुत्र की दो वर्ष से बंद पड़ी पेंशन को चालू कराने की मांग को लेकर फुलेता ग्राम पंचायत के नाथड़ी गांव निवासी सुगना बाई मंगलवार को दिव्यांग पुत्र विशाल को लोङ्क्षडग टेम्पो में डालकर प्रशासन के द्वार पहुंची। जन्म से ही सुगनाबाई के 23 वर्षीय पुत्र की दिव्यांगता की स्थिति यह है कि वह न चारपाई से उठ पाता न बोल पाता।
दस वर्ष बाद बंद हो गई पेंशन
दिव्यांग विशाल की 17 जनवरी 2013 को दिव्यांग पेंशन शुरू हुई थी। दस वर्ष तक तो पेंशन आती रही। वर्ष 2023 में भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद कर दी। विशाल के पिता के नाम मात्र दो बीघा जमीन है। जिससे परिवार का गुजारा चलना मुश्किल है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि विशाल को मिलने वाली पेंशन से ही विशाल की दवा व सार सम्भाल का खर्चा चल जाता था। विशाल की मां बताती है कि दो वर्ष से पेंशन बंद हुई तब से ही परेशानी आ रही है।
इसलिए बंद हुई
दिव्यांग होने से विशाल का अब तक न तो आधार कार्ड बन पाया है और पहचान पत्र के अभाव में वोटर आई डी बन पाई है। इनके अभाव में ही विशाल का भौतिक सत्यापन नही होने से दो वर्ष पहले ही पेंशन बंद हो गई। वही विशाल की मां ने उपखण्ड अधिकारी को अपने पुत्र की दिव्यांगता की स्थिति दिखाई तो उपखण्ड अधिकारी प्रीति मीणा ने विशाल की स्थिति देख उसकी मां की पीड़ा को समझते हुए तत्काल पेंशन चालू करने वाले, आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाने के कार्य में लगे कार्मिकों को अपने कार्यालय बुलाकर विशाल की पेंशन चालू कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाने में सहयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही विकास अधिकारी व तहसीलदार को विशाल का आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र व वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर वोटर आईडी तैयार करवाने के लिए लिखा है।
उपखण्ड अधिकारी का कहना
उपखण्ड अधिकारी प्रीति मीणा ने बताया कि दिव्यांग विशाल की बंद पेंशन को चालू करवाने के आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाने के विकास अधिकारी व तहसीलदार को निर्देश जारी कर दिए है।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग