दिव्यांग पुत्र की दो वर्ष से पेंशन बंद, चालू करवाने के लिए लोडिंग टेम्पो में लेकर एसडीएम के पास पहुंची मां

इसलिए बंद हुई

दिव्यांग होने से विशाल का अब तक न तो आधार कार्ड बन पाया है और पहचान पत्र के अभाव में वोटर आई डी बन पाई है। इनके अभाव में ही विशाल का भौतिक सत्यापन नही होने से दो वर्ष पहले ही पेंशन बंद हो गई। वही विशाल की मां ने उपखण्ड अधिकारी को अपने पुत्र की दिव्यांगता की स्थिति दिखाई तो उपखण्ड अधिकारी प्रीति मीणा ने विशाल की स्थिति देख उसकी मां की पीड़ा को समझते हुए तत्काल पेंशन चालू करने वाले, आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाने के कार्य में लगे कार्मिकों को अपने कार्यालय बुलाकर विशाल की पेंशन चालू कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाने में सहयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही विकास अधिकारी व तहसीलदार को विशाल का आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र व वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर वोटर आईडी तैयार करवाने के लिए लिखा है।